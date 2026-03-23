Estos son los seis aviadores y dos policías que fallecieron en accidente del avión Hércules

Seis aviadores y dos policías han sido identificados, tras el trágico accidente de un avión Hércules este 23 de marzo. Foto: Archivo Particular

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Dos policías. Seis aviadores. Cincuenta y seis soldados del Ejército. Cuatro desaparecidos. Estas son las últimas cuentas oficiales, tras el trágico accidente en el que un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en Puerto Legízamo (Putumayo) en la mañana de este lunes 23 de marzo.

Mientras las autoridades siguen verificando la situación de los heridos y de las personas fallecidas, que en cualquier momento podría aumentar a 70, pues cuatro tripulantes siguen desaparecidos, la Policía y la FAC rindió un homenaje a sus hombres y mujeres que murieron en el siniestro.

Hacia las 10:20 pm del lunes, la cúpula militar se pronunció sobre la tragedia. “No son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país. Su sacrificio no será olvidado y en honor a ellos, en honor a su memoria, continuaremos cumpliendo la misión a pesar del dolor y la adversidad”, expresó el minsitro de Defensa, Pedro Sánchez.

(Siga aquí todos los detalles de esta noticia: Accidente de avión de la FAC en vivo: aumenta a 66 el número de personas fallecidas)

Los seis aviadores

Teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla

Oficial del cuerpo de vuelo, especializado en Inteligencia Técnica Aérea y navegante de la aeronave C-130 Hércules. Nacido en Bogotá, tenía 40 años y acumulaba 22 años de servicio en la Institución. Se desempeñaba como comandante del Grupo de Inteligencia Aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo

Oficial del cuerpo de vuelo y piloto de la aeronave C-130 Hércules. Natural de Bogotá, contaba con 19 años de trayectoria en la Institución. Ejercía como especialista en gestión de convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica.

Mayor Natalia Rojas Velandia

Oficial del cuerpo de vuelo y navegante de la aeronave C-130 Hércules. Nacida en Bogotá, llevaba 19 años de servicio en la Institución. Ocupaba el cargo de subdirectora de Estandarización e Ingeniería de Operaciones de Combate.

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026

Subteniente Julián David González Herrera

Oficial de la especialidad de vuelo y copiloto de la aeronave C-130 Hércules. Oriundo de Bogotá, tenía 25 años y cinco años de servicio en la Institución. Se desempeñaba como especialista en programas de capacitación.

Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres

Suboficial nacido en Bogotá, de 39 años y con 20 años de servicio en la Institución. Maestro de carga de la aeronave C-130 Hércules, adscrito a la especialidad de Electrónica Aeronáutica. Se desempeñaba como técnico especialista operacional en conectividad.

Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Suboficial oriundo de Bogotá, perteneciente a la especialidad de Mantenimiento Aeronáutico. Ingeniero de vuelo de la aeronave C-130 Hércules, con 18 años de servicio en la Institución. Se desempeñaba como técnico especialista táctico en programación de mantenimiento en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

Ariel Leonardo Villota Guevara y Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, los dos agentes de la Policía fallecidos

A través de un mensaje en sus redes sociales, la Policía Nacional confirmó los nombres de los dos uniformados del Gaula de esa institución que fallecieron en el accidente: el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez.

¡𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗘𝗖𝗜𝗘𝗥𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗜𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗔𝗘́𝗥𝗘𝗢!



El trágico accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo (Putumayo) enluta hoy a nuestro país y llena de dolor a la @PoliciaColombia.… https://t.co/yCCQUSPwsP pic.twitter.com/3OtQQCJQX0 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 24, 2026

“A sus familias, con el corazón en la mano, les envío un abrazo solidario y mi más sincero acompañamiento. Comparto su dolor como padre, como ciudadano y como director de la Policía”, escribió el general William Rincón en redes sociales.

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