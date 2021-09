Estos son los más buscados por presunta violencia sexual contra niñas y jóvenes

César Orjuela, Johan Villalobos, Jhonier Valencia, Libar Ropero, Jean Caballero, Eber Garavito, Daniela Villamizar, Juan Calderón, Segundo Rodríguez, Edwin Jiménez, Aidris Patiño, Jesús López, William Castillo, Roberto Romero, Juan Chantre, Leonardo Tamara, Yesid Grajales y Leonardo guerra, son la mujer y los hombres más buscados en Colombia por presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Ciberpatrullajes, acción interinstitucional y grupo élite especializado en acción contra abusadores de menores de edad. Nada detendrá la misión de proteger a niños, niñas y adolescentes. #EsHoraDeCambiar

Este es el cartel de quienes perseguiremos #SinTregua: pic.twitter.com/TDbUMMMSQX — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 15, 2021

Así lo dio a conocer la Policía Nacional, mediante la Sijín, en un reciente cartel que contó con la plena identificación de los señalados y el ofrecimiento de una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a su ubicación. Entre los más buscados se encuentran Jhonier Valencia Valencia, quien según medios de comunicación tendría procesos por actos sexuales con estudiantes de música.

Entre los señalados hay una sola mujer: Daniela Villamizar Castillo. Aunque la institución no dio detalles de los casos, el medio regional Fm Santander explica que Villamizar tiene una orden de captura desde el 30 de noviembre de 2020 por presunto proxenetismo con menores de 14 años en Cúcuta. Agregan que es oriunda de Armenia y que no supera los 22 años.

El cartel de los más buscados por presunta violencia sexual sale a la luz en plena conmemoración de los dos años de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Se trata de una iniciativa liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería para la Niñez y Adolescencia y la primera dama María Juliana Ruiz. En la conmemoración, el presidente Iván Duque dio noticias sobre un nuevo grupo para arrinconar a los victimarios sexuales de niños y jóvenes.

“Con nuestra Policía, el ICBF y la Fiscalía vamos a crear en los puntos de nuestra geografía nacional, donde tenemos mayor prevalencia de estos fenómenos de violencia, un cuerpo élite para descubrir a quienes abusan de los niños y llevarlos a la justicia de nuestro país. Será un cuerpo élite especializado con policía judicial, que utilizará técnicas de big data e inteligencia artificial, para identificar la ocurrencia de los fenómenos. Tendrá apoyo psicológico por parte del ICBF para detectar y prevenir esos casos”, explicó el presidente Duque.

Con @ICBFColombia, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol crearemos un cuerpo élite especializado que tendrá herramientas técnologicas y acompañamiento psicológico, para detectar y prevenir violencia y violación contra los niños, niñas y adolescentes. #EsHoraDeCambiar pic.twitter.com/RbyZZd4fLy — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 14, 2021

El ICBF, por su parte, agregó que “no son normales muchos de los comportamientos que nuestra sociedad validad. No es normal pensar que puedes besar, tocar o violentar el cuerpo de un niño, niña o adolescente. No es normal que no le veas problema a divulgar, comprar o vender pornografía donde ellos están presentes. La violencia sexual no solo afecta su desarrollo y bienestar, también afecta el desarrollo de nuestra sociedad”.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, en 2021 se han recibido 16.878 denuncias por actos sexuales con menores de 14 años. El mes con mayor presencia de esos señalamientos fue marzo, con un total de 3.402 casos. Por el delito de acto sexual violento con menor de 14 años, la Fiscalía ha atendido 6.462 denuncias en lo que va corrido de este año.

