No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Excongresista Gustavo Londoño, condenado por compra de votos con títulos falsos

La Corte Suprema de Justicia encontró que el político del Centro Democrático buscó votos en Vichada de manera ilegal para llegar a la Cámara de Representantes.

Redacción Judicial
25 de agosto de 2025 - 02:09 p. m.
Excongresista Gustavo Londoño, condenado por compra de votos con títulos falsos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El excongresista del Centro Democrático, Gustavo Londoño García, compró votos para llegar al Congreso en las elecciones legislativas de 2018. Así lo determinó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de condenarlo por el delito de corrupción al sufragante. De acuerdo con el expediente, el exrepresentante a la Cámara entregó títulos académicos falsos para incentivar a ciudadanos a que votaran por él.

El alto tribunal encontró que el político entregó títulos de bachillerato y cursos de capacitación expedidos por el instituto Petroschool, en medio de la campaña proselitista. La Sala afirmó que el Congresista “no solo consintió, sino que se benefició directamente de la entrega masiva de títulos académicos sin respaldo legal, como forma de captar apoyo electoral en comunidades vulnerables del departamento del Vichada”.

Vínculos relacionados

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo comprende a las mujeres indígenas
Corte Constitucional aclara que autoridades indígenas no pueden impedir abortos

Lea: Las implicaciones de declarar grupos terroristas al Clan del Golfo y disidencias

Asimismo, la Corte encontró que todo estuvo enmarcado en una “estrategia, diseñada y ejecutada desde la sede misma de su campaña y en coordinación con el rector del establecimiento educativo Petroschool, transformó una necesidad social del acceso a la educación, como forma de desarrollo, en un instrumento de manipulación clientelista, donde el conocimiento fue sustituido por el cálculo electoral.

El alto tribunal reprochó que “el voto ciudadano constituye un derecho y su ejercicio libre e informado es la base de la democracia, por lo que ofrecer dádivas o beneficios a cambio de sufragios constituye una grave afectación a la transparencia electoral y a la legitimidad de las instituciones”. Por eso, le impuso a Londoño García una condena de 66 meses más un día de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, igual al de la pena principal impuesta.

Por otra parte, una multa de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Aunque el excongresista pidió ser absuelto, la Corte negó su petición, pero accedió a la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la prisión domiciliaria.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Gustavo Londoño

Centro Democrático

Corte Suprema de Justicia

 

Dolores Colombia(e55c6)Hace 8 minutos
Que raro el CD involucrado en corrupción
Richard E(krj52)Hace 41 minutos
Otro "buen muchacho" y "persona de bien", hasta que ellos mismos con sus actuaciones demuestran lo contrario!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar