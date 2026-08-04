Excongresista Jhoany Palacios Mosquera, a un paso de ir a juicio en la Corte Suprema

Acusan a representante Jhoany Palacios por presuntas irregularidades en contratos Foto: Archivo Particular

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al excongresista Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con el alto tribunal, habría tenido injerencia en contratos con sobrecostos.

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Palacios Mosquera, quien tiene otros procesos abiertos en el alto tribunal, es procesado en este caso por irregularidades en un contrato para la reposición de la infraestructura del hospital Lascario Barbosa Avendaño en Acandí (Chocó).

Según el alto tribunal, “por cuenta de las irregularidades en la adjudicación de la obra, se han generado ocho suspensiones en la ejecución del contrato y se incrementaron sus costos en más de COP 1.500 millones”.

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En abril del año pasado, el excongresista del Partido Liberal fue acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Ese caso se remonta a su periodo como gobernador del departamento del Chocó (2016-2019), durante el cual habría incurrido en presuntas irregularidades en la gestión y liquidación de contratos de 2017 destinados a la mejora de la plaza de mercado del municipio de Itsmina (Chocó).

Uno de los contratos cuestionados fue celebrado con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina, además de otro correspondiente a la interventoría de la obra. Según el alto tribunal, el detrimento patrimonial investigado asciende a $1.082 millones, y habría beneficiado a terceros vinculados a la ejecución de los convenios.

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En noviembre de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió la investigación formal contra Palacios Mosquera. De acuerdo con el alto tribunal, el contrato de la plaza de mercado estaba firmado por un valor de $3.435 millones.

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