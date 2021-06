Excongresista Tatiana Cabello a juicio por supuestas exigencias de dinero a su UTL

Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la excongresista del Centro Democrático, al parecer, les exigía porcentajes de sus salarios a cinco mujeres que trabajaron para ella. Tatiana Cabello enfrentará su proceso en libertad.

Tatiana Cabello Flórez, exrepresentante a la Cámara por Bogotá del partido Centro Democrático, irá a juicio. Así lo dio a conocer la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que la acusó por el presuntos delito de concusión en concurso homogéneo y como delito continuado. Según la investigación del alto tribunal, la legisladora les habría exigido porcentajes de sus salarios a mujeres funcionarias que pasaron por su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre 2014 y 2017.

(En contexto: Corte Suprema llama a indagatoria a la excongresista Tatiana Cabello)

Por lo menos cinco mujeres que hicieron parte de la UTL de Cabello denunciaron que les exigían consignar parte de lo que se ganaban para permanecer en el cargo. “Al evaluar los testimonios, pruebas documentales, chats, correos y extractos bancarios, la Corte encontró que las empleadas del Congreso, al servicio de la UTL, entregaban parte de su salario oficial o lo destinaban a gastos que les eran señalados por la representante”, dijo la Sala de Instrucción en un comunicado.

Este diario supo, por ejemplo, que algunas exfuncionarias que trabajaron para Cabello tenían que asumir la caja menor de la UTL o gastos de papelería. En otro caso, a una estudiante que hizo la práctica trabajando para la excongresista, le habían pagado $3 millones mensuales según la contabilidad. No obstante, la joven declaró y demostró que ella devolvió integralmente todo lo que le pagaba el Congreso.

Desde junio del año pasado, la Corte había citado a indagatoria a Tatiana Cabello. La excongresista, suspendida del Centro Democrático por múltiples escándalos, dijo en su defensa que los señalamientos eran falsos y que donde había evidencias de pagos, se trataba de terceras personas. “La investigación halló que (las terceras personas), al parecer recibían instrucciones de la entonces congresista”, añadió la Corte al dar a conocer la decisión.

#SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ acusa a exrepresentante a la Cámara, Tatiana Cabello Flórez, por el delito de concusión. Investigación por la que debe enfrentar juicio concluye que habría exigido a trabajadoras de su UTL un porcentaje del salario. Ver ⬇️ pic.twitter.com/hxg8Odqykf — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 2, 2021

Asimismo, la Sala de Instrucción descartó que las cinco denuncias documentadas y soportadas en evidencia obedecieran a rencillas o intrigas políticas. En concreto, supo El Espectador, la defensa de Cabello intentó justificar lo ocurrido diciendo que era un montaje del embajador y exvicepresidente Francisco Santos, pues, supuestamente, él buscaba sacarla de la lista del Centro Democrático para que a la curul entrara su hijo, Gabriel Santos.

A los magistrados no les convenció esa teoría, que la excongresista no pudo sustentar en prueba alguna. En cambio, la Corte encontró que las conductas de la excongresista Tatiana Cabello “revisten las características del delito por el cual fue acusada”. La exrepresentante, no obstante, tiene todavía varios recursos antes de que esta decisión quede en firme y se vea enfrentada a un juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

(Lea también: Vargas Lleras denuncia a capitán del Ejército por participación en política)

La Sala de Instrucción también aclaró en su decisión que la retirada legisladora enfrentará su proceso en libertad. Es decir, la Corte mantuvo su postura de no imponerle detención preventiva porque no hay indicios de que Cabello vaya a obstruir o evadir la administración de justicia mientras continúa siendo investigada y procesada.

En este proceso de la Sala de Instrucción no contempla otras denuncias que se conocieron en 2017 en contra de Cabello, que hablaban de un supuesto recibimiento de dinero a cambio de “engavetar” un proyecto de ley. En el proyecto, se obligaba a las personas que quisieran prestar servicios de seguridad, a someterse a exámenes rigurosos de psicología antes de permitirles la tenencia y porte de armas.