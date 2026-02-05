Exdirector seccional de Fiscalía es acusado por presunta violencia sexual contra subalterna

César Rojas Arias es señlado por los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual. Foto: Óscar Pérez - Óscar Pérez

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra César Rojas Arias, exdirector seccional, a quien señala de haber abusado sexualmente de una de sus subalternas aprovechando su posición jerárquica dentro de la entidad. El trámite fue adelantado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Según el ente acusador, Rojas Arias es señalado por los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual. Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, habrían ocurrido durante un periodo cercano a nueve meses.

La audiencia de formulación de acusación contra Rojas Arias se llevará a cabo en la fecha que determine la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario “habría aprovechado su cargo y jerarquía en la entidad para asediar y perseguir de manera sistemática a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales con el único propósito de que accediera a sus pretensiones sexuales”. La Fiscalía sostuvo que las conductas indebidas se produjeron en un contexto de abuso de poder por parte de un superior jerárquico.

La investigación del ente acusador se desarrolló bajo un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima, y concluyó que los hechos denunciados habrían generado un grave daño emocional a la mujer afectada.

