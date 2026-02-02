Fiscalía radica acusación contra exembajador Daniel Garcés por violencia física y sexual

Exembajador de Colombia en Ghana, será acusado por los delitos de violencia intrafamiliar y sexual, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos Foto: Óscar Pérez

En la mañana de este lunes 2 de febrero se confirmó que la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por presunta violencia física, sexual y psicológica ejercida durante al menos diez años en contra de su esposa, Betriz Niño Endara. El exfuncionario del gobierno Petro irá a juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Garcés Carabalí es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor. Según el ente investigador, el exdiplomático del gobierno colombiano en Ghana habría ejercido “un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja”, que se extendió durante diez años, entre 2011 y 2021.

La investigación adelantada hasta el momento señala que, luego de que Beatriz Niño Endara decidiera separarse de Garcés Carabalí e iniciara una nueva relación sentimental, el exembajador “presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaría y un juzgado de familia de Bogotá, y así obtener la custodia de sus hijos con el supuesto de que eran maltratados”.

Los señalamientos por parte de Garcés Carabalí, dijo la Fiscalía, impidieron que Beatriz Niño Endara viera a sus hijos y compartiera tiempo con ellos. La situación, sostiene el ente investigador en su acusación hecha por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, habría sido aprovechada por el entonces diplomático de Colombia en Ghana para trasladar a los menores a ese país y mantenerlos alejados de su madre.

En octubre de 2025, luego de que Garcés Carabalí fuera imputado por la Fiscalía, Beatriz Niño Endara habló con El Espectador sobre la violencia presuntamente ejercida por su exesposo. En ese momento dijo que, mientras que el ente investigador respaldaba su versión de los hechos, la justicia de familia la ha revictimizado al mantener a sus hijos bajo custodia del hombre al que ella acusa de ser su agresor durante al menos una década.

“Uno entra a ciclos de violencia y no se da cuenta de que está en ellos. Empecé a normalizar muchísimas situaciones y las dejé pasar, quizás por amor, empatía o compasión. Como lo dijo la Fiscalía, fui víctima de todo tipo de violencias. Pero también empecé a tener miedo. Miedo social y reputacional”, le dijo en su momento la mujer a este diario.

Agregó, además, que el proceso judicial ha revivido la herida por el dolor que durante años sufrió. “Escuchar el relato que hizo la fiscal en la diligencia me tocó profundamente. Me llevó al recuerdo de escenarios que no quería por nada del mundo volver a sentir. Me sentí humillada. Es difícil también porque uno siente que se desnuda públicamente. Yo aquí no solo traté de proteger a mis hijos, sino que me protegí a mí misma como mujer”, expresó.

Por su parte, el exembajador Garcés Carabalí respondió a las denuncias de su exesposa en otra conversación con este diario en la que aseguró haber sido “víctima de violencia de género”. Sostuvo que los hechos por los que ahora irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia nunca ocurrieron, que su expareja busca instrumentalizar a la justicia para destruir su vida personal y pública y dijo que también habría intereses políticos detrás de su caso.

“No tengo ningún elemento en mi historia que me conduzca a una situación de la naturaleza que estoy viviendo, que es una clara persecución. Nosotros acudimos a la audiencia de imputación y lo que advertimos es una narración novelesca por parte de la Fiscalía con hechos totalmente aislados que no tienen nada que ver con la realidad”, dijo en su momento. Ahora, Garcés Carabalí tendrá que defenderse ante la Corte Suprema cuando sea llamado a juicio.

