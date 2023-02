Exfiscal Ana Catalina Noguera fue enviada a la cárcel por corrupción

Luego de estar en cabeza de la Dirección de Extinción de Dominio, Ana Catalina Noguera fue directora del grupo contra las finanzas criminales de la Fiscalía. Foto: Ilustración de Éder Leandro Rodríguez

A la cárcel fue enviada la exfiscal Ana Catalina Noguera, una de las mujeres de confianza de la administración de Néstor Humberto Martínez. La decisión es del juzgado 27 de garantías de Cali quien conoció el expediente en el que señalan a la exfuncionaria de cometer delitos relacionados con corrupción. Noguera fue capturada el lunes pasado y la Fiscalía le imputó los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales.

La exfiscal quien se declaró culpable por los delitos imputados escuchó uno a uno los argumentos del fiscal del caso Mario Burgos, quien fue su compañero de trabajo en el búnker. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía dijo que la exfuncionaria, presuntamente, hizo parte de una red criminal que extorsionaba a personas que tenían líos legales para que no fueran extraditadas a Estados Unidos. Al parecer, cometía estos delitos en complicidad con Carlos Ramón Zapata, alias el Médico, y John Freddy Redondo. Estos dos últimos también aceptaron responsabilidad.

Ana Catalina Noguera es ahora el foco de la investigación penal en la que podrían estar involucrados otros servidores públicos, cuyas identidades no se han revelado, y poderosos exnarcotraficantes como Carlos Ramón Zapata, alias el Médico, o Gabriel Puerta Parra, alias el Doctor. Según la Fiscalía, conformaron una presunta red criminal dedicada a buscar personas con casos judiciales inconclusos y les pedían altas sumas de dinero con la promesa de no capturarlos o no hacerlos extraditar hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, los cargos que aceptó, tanto Noguera como Zapata estaban relacionados con unas interceptaciones ilegales a Carolina Vélez. Según la imputación, la exfiscal le entregó el contacto de esta mujer a Carlos Ramón Zapata y le solicitó obtener la mayor cantidad de información de su vida personal. Su objetivo era establecer si ella tenía una relación amorosa con Víctor Rojas, para buscar la manera de generar una separación de esta pareja. Lo que buscaba Noguera, dice la Fiscalía, era reactivar su relación sentimental con Rojas.

El 15 de febrero fue la audiencia de medida de aseguramiento que, hasta ahora, tuvo bajo reserva la decisión del juez de enviarla a la cárcel. Ana Catalina Noguera estará ahora en un centro penitenciario mientras avanza el proceso penal y un juez de conocimiento define la sentencia con su decisión final sobre el caso, pues decidió colaborar con la justicia. Por ahora, la exfiscal no tendrá derecho a casa por cárcel ya que el juez considera que de dejarla en libertad existiría un posible riesgo para las víctimas y la sociedad. Así como también podría obstruir a la justicia.

