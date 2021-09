Exmilitar venezolano Hugo Carvajal declara este lunes sobre vínculos de Farc y ETA

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como El Pollo, y que pasó de ser un condecorado militar, aliado del chavismo, y uno de los fugitivos más buscado de Estados Unidos por tráfico de drogas, declarará este lunes ante la Audiencia Nacional de España. La cita es inédita, por un lado, por el tema tan sensible del que prometió hablar: las relaciones entre la exguerrilla de las Farc y el grupo terrorista español ETA. Y, por otro, porque fue el propio Carvajal quien pidió ser escuchado sobre este tema.

La cita se dará a las 10:00 a.m. de este 20 de septiembre, diez días después de ser detenido en Madrid tras casi dos años que duró prófugo de la justicia. Ya en 2019, cuando Hugo Carvajal fue detenido por primera vez en España le había dicho a la justicia que podía aportar datos sobre los supuestos vínculos de ETA y Farc, según recordaron medios españoles. También dijo en redes sociales, días antes de ser capturado, que podría aportar información para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, de quien fue fiel servidor en su cargo de jefe de contrainteligencia militar.

Hace dos años, la declaración no se concretó, recuerda el diario español ABC, pues el propio Carvajal se echó para atrás antes de cumplir su cita con la justicia. Sin embargo, en el juzgado central de instrucción 6 ya está abierto un proceso por terrorismo internacional que abarcaría los temas de los que el exmilitar prometió dar declaraciones: ETA, las Farc, sus vínculos y los de ambas con el régimen venezolano. Esta investigación, que está “dormida”, según el medio, se abrió desde 2008 y por ella fueron procesados solo tres miembros de la organización ilegal de España. Ningún venezolano o colombiano.

En 2019 fue la misma Audiencia Nacional la que dio luz verde a su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, antes de que se aprobara ese trámite, la justicia española lo había dejado en libertad condicional y Carvajal se fugó. El proceso para concretar su envío al país norteamericano ahora se mantiene en suspenso, a la espera de que se resuelva el procedimiento de asilo que formuló.

El Ministerio español del Interior notificó el pasado miércoles a la Audiencia Nacional y a la prisión de Estremera (Madrid), en la que ingresó tras ser detenido, que el asilo le fue denegado en 2019. Esta decisión le habría sido comunicada al centro en septiembre de ese año, pero fue dejado en libertad. Ahora el recluso tendría el plazo de un mes para solicitar que se revise su expediente.

El gobierno estadounidense acusa a Carvajal de querer “inundar” su país con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente con la “ayuda de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. La Fiscalía de Nueva York lo acusó en 2011 de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, destacando un embarque de 5,6 toneladas transportadas de Venezuela a México en 2006. Hugo Carvajal, según la justicia norteamericana, haría parte del llamado Cartel de los Soles, oficiales venezolanos de alto rango supuestamente dedicados al narcotráfico.

En el pasado, Carvajal también remitió un escrito al juzgado que revisaba su extradición en el que manifestaba su preocupación por las relaciones del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hizbulá. Posteriormente, al cambiar de abogado, pidió suspender su comparecencia esgrimiendo que su nuevo letrado necesitaba instruirse sobre los motivos por los que Estados Unidos reclamaba su extradición.

En su defensa, el Pollo Carvajal ha dicho que las acusaciones de Estados Unidos carecen de fundamento y responden a una motivación política, ya que el gobierno estadounidense busca “sacarle información sobre el gobierno de Chávez”, comunicó su abogada. “Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, dijo la defensora de Carvajal ante la justicia española.