Exministros Bonilla y Velasco serán recluidos en escuelas de la Policía en Cali y Bogotá

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue el encargado de definir cuáles serán los centros de reclusión en los que permanecerán los exfuncionarios del gobierno Petro, por orden del Tribunal Superior de Bogotá, mientras avanza el proceso en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Redacción Judicial
21 de diciembre de 2025 - 01:32 a. m.
Los exministros Bonilla y Velasco fueron capturados en la noche del pasado 18 de diciembre, después de que así lo ordenó una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez y Archivo Particular
Los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ya tienen definidos sus lugares de reclusión, desde donde enfrentarán el proceso penal por presuntamente haber hecho parte del entramado de corrupción que terminó en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos permanecerán en Bogotá y Cali, ciudades en las cuales fueron capturados hace apenas dos días.

Según la información que se conoce hasta el momento, Bonilla ya fue trasladado del búnker de la Fiscalía, en Bogotá, hacia el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado al norte de la capital. Por su parte, Velasco fue trasladado de la sede del ente investigador en la ciudad de Cali hacia la Escuela de Carabineros de la capital del Valle del Cauca. Esto, por decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

