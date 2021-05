Tras 12 años detenido en Estados Unidos, el temible exjefe paramilitar de las AUC Hernán Giraldo Serna, conocido como El Patrón, regresó a Colombia para atender la justicia nacional, la cual lo requiere por cientos de delitos.

El verdadero terror de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las aberraciones que el exparamilitar Hernán Giraldo Serna, conocido por algunos como El Patrón y por otros como El Señor de la Sierra, son más fáciles de contabilizar que de describir, pues la Fiscalía lo llevó a juicio por un total de 706 hechos delictivos y, además, hay registro de 46 ordenes de captura en su contra, sumadas a las dos circulares rojas de la Interpol que lo llevaron en extradición a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico. Este es el hombre que acaba de aterrizar en Colombia.

En contexto: Exparamilitar Hernán Giraldo, jefe de Resistencia Tayrona, a punto de regresar a Colombia.

Giraldo llegó este lunes sobre las 6:20 p.m. en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. Según Migración Colombia, tiene más de 40 ordenes de captura vigentes por diferentes delitos, por lo cual la entidad informó: “Luego de adelantar las labores de verificación pertinentes, así como el proceso de control migratorio, Giraldo Serna quedará a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por los delitos que se le imputan”.

Desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, desplazamiento forzado, terrorismo, acceso carnal violento, prostitución forzada, trata de personas y hurto, son los delitos por los cuales el Gobierno Nacional pidió su regreso al territorio colombiano, para que responda por su cruda carrera criminal como jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operó principalmente en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta entre 1990 y 2006. Tras 12 años preso en Norteamérica, El Patrón regresó a Colombia.

Lea también: El miedo en el Magdalena por el regreso del exjefe paramilitar Hernán Giraldo.

El 13 de mayo de 2008, Hernán Giraldo Serna fue extraditado a Estados Unidos porque en su función como jefe del Bloque Resistencia Tayrona, aparte de manejar un grupo de 1.200 paramilitares, con quienes controlaba la zona e infundía terror a favor del mejor postor, también manejaba rutas de narcotráfico que tenían su puerto en suelo norteamericano. Como su condena internacional por narco ya terminó, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, en audiencias llevadas a cabo el pasado 15 y 16 de diciembre, ordenó nuevamente su captura y solicitó activar una circular rojas la Interpol.

Lea también: Tribunal ordenó iniciar trámite de extradición contra el exjefe paramilitar Hernán Giraldo.

De acuerdo con la Sala de Justicia y Paz, si bien El Patrón se desmovilizó y se sometió a la Ley de Justicia y Paz en 2006, lo cual le otorgará beneficios judiciales a cambio de ayudar a la justicia colombiana, no ha demostrado “buena conducta” y su disposición a participar en “programas educativos y de resocialización para gozar de la sustitución de las medidas de aseguramiento”. Es decir, para el tribunal no es suficiente con que el exparamilitar no haya cometido crímenes después de dejar las armas o haber entregado bienes para reparación, todavía se debe verificar los perjuicios causados a las víctimas.

Entre los crímenes de Hernán Giraldo Serna, la justicia colombiana ha comprobado que era “un depredador sexual que enfocó sus deseos morbosos y enfermos en niños”. De acuerdo con las investigaciones, el exparamilitar accedía sexualmente a niñas menores de 13 años, a quienes solicitaba en la región como si se tratara de objetos, a pesar de los ruegos de los padres de familia. Incluso, se estableció en una de sus sentencias que las conductas eran emuladas por sus subalternos, lo cual evidenció que estos delitos fueron un mecanismo de violencia armada basada en el género.

Por estos hechos lo condenó el Tribunal de Barranquilla junto a otros siete exparamilitares del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. Según el fallo, las primeras andanzas de Hernán Giraldo comenzaron en 1977, cuando un grupo de delincuencia común asesinó a su hermano en Santa Marta. Desde ese momento, Giraldo se alió con un grupo de “limpieza social”, denominado como Los Chamizos, con quienes se comprometió a ejecutar personas señaladas de delinquir en el territorio.

Le puede interesar: ¿Quién es Hernán Giraldo?

“La alianza entre Giraldo y el grupo Los Chamizos coincidió con la llegada de grupos subversivos a la región, y sirvió de base para que éstos se opusieran a su intención de posicionamiento ideológico, por lo cual fueron declarados objetivos miliares del denominado Bloque Caribe de las Farc”, dijo el Tribunal de Barranquilla. Desde ese momento, El Patrón se fortaleció comprando armas en el mercado negro e invitando a campesinos a formar un grupo armado para, supuestamente, expulsar guerrilleros de la región. Incluso, se inscribieron en la Cámara de Comercio de Santa Marta como una “empresa de vigilancia”, amparados por el Decreto Ley 2453 de 1993 que dio origen a las Convivir.