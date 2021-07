Exsenador Eduardo Pulgar, condenado por intento de soborno, va a reclusión militar

El exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar, estará recluido en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad EJEMA de Malambo (Atlántico), el cual es un centro de reclusión para miembros de la Fuerza Pública. Está ubicado en el Batallón de Ingenieros Número 2 del Ejército.

Según una fuente en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el traslado se dio tras solicitud del mismo Pulgar, quien estaba recluido en La Picota de Bogotá. El excongresista está condenado desde el pasado 25 de junio por delito contra la administración pública, tras intentar torcer a un juez para favorecer a un aliado político en la costa.

El Inpec asegura que esa cárcel en Malambo está bajo la jurisdicción del Ejército, pero han estado recluidos civiles. De acuerdo con una resolución de 2017 del instituto, ese centro de reclusión militar recibe asesoría y acompañamiento del personal de custodia. Incluso, militares privados de su libertad han recibido cursos del Sena.

Eduardo Pulgar está condenado tras aceptar cargos, en marzo de este año, por intentar sobornar al juez Andrés Rodríguez Cáez, en 2017, para ayudar a su aliado político Luis Fernando Acosta Osío. Según la investigación, el político invitó a Cáez, hoy exiliado, a su apartamento para ofrecerle “200 barras”, a cambio de ayudarle a Acosta con un millonario proceso por la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

En la condena de la Corte Suprema de Justicia quedó claro que Pulgar no podría pagar la privación de su libertad en casa y, además, que no podrá ejercer cargos públicos por cinco años. No obstante, la reclusión militar le abrió las puertas para que dejara La Picota, donde estaba desde diciembre de 2020 cuando fue capturado.

“Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias (...) que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”, explicó la alta corte.

En el expediente consta que el juez Cáez se negó en el primer intento de Pulgar. Luego, se llevó a cabo una reunión en la oficina del veterano político David Name Terán, donde Luis Fernando Acosta Osío le había explicado a Cáez las habilidades de Pulgar para incidir ante las autoridades judiciales. Ambos encuentros fueron grabados por el juez y denunciados por el mismo funcionario judicial.