ExFarc Pastor Alape reconoce los “horrores” a civiles en sus zonas de influencia

Tras reconocer y pedir perdón por los miles de secuestros que cometieron para presionar un canje por guerrilleros presos y para financiar su guerra, los exjefes de las Farc vuelven este jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a reconocer otro patrón de este crimen: los secuestros cometidos con la finalidad de controlar las poblaciones donde ejercían su poderío. Según ha determinado la Sala de Reconocimiento de Verdad, en las zonas del país que fueron retaguardia de la guerrilla, miles de personas fueron privadas de su libertad para atemorizar y aleccionar a civiles.

Rodrigo Londoño, el último comandante de la exguerrilla de las Farc pidió perdón por los secuestros, torturas y otros crímenes a los que sometieron a personas humildes, del campo, para controlar sus zonas de influencia. Según explicó, “esa ceguera nos llevó a ver enemigos donde no los había”. Dijo que los hechos de violencia sexual o malos tratos a secuestrados no fueron una política de la organización, pero reconoció que tales hechos sí se presentaron. “No fue una política de la organización, pero sin duda fueron crímenes”.

“Hoy nos resultan inaceptables las prácticas que en la guerra consideramos justificables”, añadió Londoño sobre los trabajos forzados que les impusieron a los secuestrados o las largas caminatas a las que los sometieron hasta su lugar de cautiverio. “Nos duele el dolor que causamos, al imponer un manto de incertidumbre sobre la vida de los secuestrados”, dijo luego, sobre la práctica que se volvió usual, de no contarles a las familias qué pasó con sus familiares.

Finalmente, Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, pidió perdón a las víctimas que estaban presentes en el auditorio.

El primer compareciente en tomar la palabra fue Pastor Alape, miembro del antiguo secretariado de las Farc-EP, dijo que “los horrores a los que sometimos a miles de ciudadanos colombianos humildes, por los que nos levantamos en armas”. Dijo que, cuando estaban en la guerra, justificaron los secuestros de personas que consideraban enemigas, que no habían respetado las normas de la comunidad o que no habían pagado alguna “multa”. “Eso hoy no es justificación”, reconoció el excomandante del Bloque Magdalena Medio de la exguerrilla.

El secuestro, “además de haberle quitado la libertad a la gente, estuvo acompañado de malos tratos”. Según explicó, “en ese relacionamiento con las comunidades, que eran el centro de nuestra lucha, cometimos estos crímenes. Y, con el paso del tiempo, buscando cómo posicionar a la organización en el territorio, a medida que nos consolidábamos, se nos disparó la arrogancia y violamos la narrativa y el compromiso participativo de las decisiones”.

Alape dio algunos ejemplos: cuando le prohibían a alguien salir de la vereda por un mes no consideraban que fuera un secuestro; o cuando obligaban a alguien a laborar en la construcción de una carretera por incumplir alguna norma impuesta por la guerrilla, no lo consideraban trabajos forzados. Hoy, añadió el exjefe guerrillero, saben que cometieron crímenes. “Duele profundamente que, como organización revolucionaria, hayamos ocasionado tanto dolor”, dijo Pastor Alape.

La exmagistrada Lemaitre interrumpió a Alape y lo interpeló: “ustedes le dieron las armas y el poder a todo tipo de comandantes. La privación de la libertad fue una partecita. Aquí viene gente humilde que, en muchas ocasiones, lo único que tenía era su cuerpo y su cuerpo quedó sometido a esos comandantes”. En lugar de contestarle a la togada, Alape pasó a hablar de la reparación de las víctimas y se quejó de cómo, de los bienes que entregaron las antiguas Farc, como parte del “patrimonio de guerra” que irá a reparar a las víctimas, el Gobierno únicamente ha monetizado $42.680 millones.

Cuando el conflicto arreció y comenzó la confrontación armada más dura entre la guerrilla, la Fuerza Pública y los paramilitares, las Farc comenzaron a secuestrar a personas que, según sus sospechas, podrían ser “enemigos”. “Toda la gente que ha venido a la JEP por este patrón es porque sufrió duramente”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre, quien conduce el macrocaso 01, en el que se investiga la conducta del secuestro y los demás delitos cometidos en el camino de esa política.

“Es en este patrón donde tenemos el mayor número de desapariciones, de violencia sexual, de trabajos forzados”, comentó Lemaitre, sobre los secuestros con fines de control territorial, en contraste con las otras finalidades que ya reconoció el antiguo secretariado de las Farc en días pasados: con fines de financiamiento y con fines políticos.

