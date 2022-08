Extradición: ¿cambiará en algo con la propuesta del presidente Petro?

La propuesta la hizo durante un encuentro con la delegación del gobierno de Joe Biden. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La perspectiva de la seguridad y la guerra contra las drogas parece que va a sufrir varios cambios durante el mandato de Gustavo Petro, uno de ellos podría ser el estado de la extradición de narcotraficantes a los Estado Unidos. En medio de la visita del presidente español, Pedro Sánchez, Petro fue cuestionado sobre el tema de la “paz total” de la que ha hablado en repetidas ocasiones. El presidente aprovechó para referirse a la reunión que mantuvo con miembro del gobierno de Joe Biden, donde presentó un nuevo enfoque a la extradición.

“Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, narcotraficante que negocie y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita” aseguró el presidente Petro. El Espectador le cuenta como afectaría esto desde la mirada judicial y si lo que propone el presidente es algo posible.

Para poder extraditar a un ciudadano colombiano se necesita la intervención de tres actores fundamentales en este proceso, primero debe ser pedido por una corte en el extranjero, segundo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana debe emitir un concepto sobre este pedido de extradición para después elevárselo al presidente que es quien finalmente decide, a través de una resolución, si entrega al extraditable y bajo que condiciones.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, la propuesta de Petro se enmarca dentro de la legalidad. “Ya que el presidente es quien decide autónomamente si entrega o no a un ciudadano en extradición, no se debe hacer ningún ajuste a la ley. Esto, en la medida que el presidente es totalmente libre en la decisión de a quien decide extraditar. Por ejemplo, él puede decir que si una persona ha negociado, entonces no se extradita”, afirmó Bernate.

Esta propuesta marcaría un precedente en las relaciones de Colombia con este país norteamericano. Durante toda la historia de la llamada “Guerra contra las drogas” Colombia ha sido el principal aliado de este país para el desarrollo de esta estrategia, y la propuesta de Petro marcaría un cambio en las condiciones de esta política. Según el abogado Bernate, “Esto tendría una dificultad en el caso en que la persona requerida no tenga cuentas pendientes en Colombia, y ahí no tenga como negociar”.

El abogado penalista, Alfonso Cadavid, afirmó que la propuesta de Petro es jurídicamente viable, “La extradición no es un acto automático como consecuencia de la comisión de un delito en el exterior, y de acuerdo con su teoría, no se debería conceder cuando la persona todavía tenga procesos pendientes de decisión en el país”. De acuerdo con esto, la propuesta de Petro pasaría más por una decisión política que una jurídica.

