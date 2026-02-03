Extraditan a Estados Unidos a alias “Pipe Tuluá”, jefe de la banda criminal La Inmaculada

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido por el alias de “Pipe Tuluá”, se concretó previo al encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington. Foto: Secretario de Transparencia-Presidencia de Colombia

En la madrugada de este martes, 3 de febrero, el ministerio de Justicia confirmó la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, jefe de la banda criminal La Inmaculada, que delinque en el departamento del Valle del Cauca. El hombre era requerido por la justicia norteamericana para que responda por cargos relacionados al narcotráfico.

La noticia la confirmó el ministro de justicia encargado, Andrés Idárraga. “Cumpliendo con su orden, presidente Gustavo Petro. Alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6% más que el segundo mandato de Uribe”, escribió Idárraga por medio de su cuenta de X.

La diligencia se llevó a cabo justo mientras el presidente Gustavo Petro cumple su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

