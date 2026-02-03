Logo El Espectador
Extraditan a Estados Unidos a alias “Pipe Tuluá”, jefe de la banda criminal La Inmaculada

Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, había sido pedido en extradición por Estados Unidos desde mayo de 2025, para que responda ant la justicia de ese país por su presunta responsabilidad en tres delitos relacionados con narcotráfico. Su envío a ese país coincide con la visita del presidente Gustavo Petro a Washington, donde se reunirá este martes con el presidente Donald Trump para hablar, entre otros temas, sobre la lucha contra las drogas.

Redacción Judicial
03 de febrero de 2026 - 11:20 a. m.
La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido por el alias de “Pipe Tuluá”, se concretó previo al encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington.
Foto: Secretario de Transparencia-Presidencia de Colombia
En la madrugada de este martes, 3 de febrero, el ministerio de Justicia confirmó la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, jefe de la banda criminal La Inmaculada, que delinque en el departamento del Valle del Cauca. El hombre era requerido por la justicia norteamericana para que responda por cargos relacionados al narcotráfico.

La noticia la confirmó el ministro de justicia encargado, Andrés Idárraga. “Cumpliendo con su orden, presidente Gustavo Petro. Alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6% más que el segundo mandato de Uribe”, escribió Idárraga por medio de su cuenta de X.

La diligencia se llevó a cabo justo mientras el presidente Gustavo Petro cumple su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

