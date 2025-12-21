Falleció María Victoria Calle, exmagistrada que presidió la Corte Constitucional

María Victoria Calle fue presidenta de la Corte Constitucional. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este domingo 21 de diciembre se confirmó el fallecimiento de María Victoria Calle, exmagistrada de la Corte Constitucional y dos veces presidenta de ese alto tribunal. La jurista hizo parte de esas instancias durante ocho años, entre 2009 y 2017.

La exmagistrada Calle apoyó distintas iniciativas en su paso por la Corte Constitucional, como el derecho al aborto libre y la unión de parejas del mismo sexo. Su voz fue durante casi una década una de las de mayor influencia dentro de las altas cortes.

El Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lamentan el fallecimiento de la doctora María Victoria Calle Correa, esposa del expresidente del @consejodeestado Gustavo Gómez Aranguren. pic.twitter.com/Rq0e4iixHt — Consejo de Estado (@consejodeestado) December 21, 2025

Pero, sin duda, el evento que marcó su carrera fue la decisión de votar en contra del referendo que buscaba darle luz verde a la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en febrero de 2010. Aunque su voto era uno de los que parecía estar asegurados a favor de la iniciativa, finalmente fue en contra y hundió el proyecto.

También puede leer: “Hubo fallas”: la explicación del gobierno a los ataques violentos en Cauca y Cesar

Calle era abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. También tenía una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y era magister en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia.

Además, fue catedrática de la Universidad Libre y de la Escuela Superior de Administración Pública. Vicepresidenta Jurídica de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, asesora externa del Municipio de Pereira y secretaría jurídica de Risaralda.

Reacciones al fallecimiento de María Victoria Calle

El presidente Gustavo Petro, varios congresistas, abogados entidades y exfuncionarios de gobierno han publicado en sus redes sociales mensajes en memoria de María Victoria Calle Correa.

Una de las primeras entidades en confirmar la noticia fue el Consejo de Estado, que publicó un mensaje lamentando la muerte de quien también era esposa de Gustavo Gómez Aranguren, expresidente de ese alto tribunal.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el presidente Petro dijo que admiró a Calle por su defensa del Estado social de derecho. “Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la Corte Constitucional con la libertad y la democracia popular como bandera. La admiré y la lloro, y le doy mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado”, aseguró.

La Corte Constitucional también publicó un mensaje en redes sociales. “Nuestra exmagistrada y expresidenta ´partió en paz, acompañada de su familia y rodeada de inmensa gratitud´. La doctora María Victoria Calle Correa fue magistrada de la Corte Constitucional, durante el período 2009-2017, y presidenta de la Corporación en dos períodos", señalaron.

Muy triste la partida de María Victoria Calle, una mujer valiente e independiente. Para las mujeres que quisimos seguir su camino es siempre un referente y un ejemplo a seguir. Un abrazo a su familia y a los amigos y amigas que trabajaron con ella, la quisieron y admiraron. https://t.co/SJS2OtjQ9h — Natalia Ángel-Cabo (@nangelcabo) December 21, 2025

“Nos despedimos de una jurista increíble, quien fue magistrada y presidenta de la Corte. Referente de imparcialidad y justicia, decisiones y límites claros. Su trayectoria es legado para la justicia. Un abrazo solidario para su familia y seres queridos. También para quienes la acompañaron en su despacho en la Corte, juristas destacados de corazón y convicción de justicia”, escribió en sus redes la defensora del Pueblo, Iris Marín.

El presidente Gustavo Petro, varios congresistas, abogados y exfuncionarios de gobierno han publicado en sus redes sociales mensajes en memoria de María Victoria Calle Correa, reconocida jurista que falleció este fin de semana. Una de las primeras entidades en confirmar la noticia fue el Consejo de Estado, que publicó un mensaje lamentando la muerte de quien también era esposa de Gustavo Gómez Aranguren, expresidente de ese alto tribunal.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el presidente Petro dijo que admiró a Calle por su defensa del Estado social de derecho. “Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la Corte Constitucional con la libertad y la democracia popular como bandera. La admiré y la lloro, y le doy mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado”, aseguró.

Lea también: Petro defendió a Bonilla, cargó contra el Banrep y habló del “peor error” de su gobierno

El exministro de Cultura Juan David Correa también lamentó el fallecimiento. “Murió en Medellín María Victoria Calle Correa, dos veces presidenta de la Corte Constitucional, de la que tuvo que retirarse hace 7 años por un ACV. Su voto frenó una tercera reelección del paramilitarismo en Colombia. Fue una gran magistrada. Amor para los suyos”.

El tema de su voto negativo a la segunda reelección de Álvaro Uribe como presidente también lo retomaron otras figuras de la política. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, recordó que “su voto en la Corte impidió la segunda reelección en 2010”. Claudia López, esposa de Lozano y candidata presidencial, se sumó señalando que Correa “nos cambió la vida para bien y para siempre: defendió los derechos y la igualdad en la vida, no solo en el papel, y nos salvó de la dictadura uribista cuando negó la segunda reelección en 2010”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.