Petro defendió a Bonilla, cargó contra el Banrep y habló del “peor error” de su gobierno

El presidente Gustavo Petro publicó este domingo un extenso mensaje en su cuenta de X para cuestionar la decisión de un tribunal de enviar a la cárcel a su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y también para lanzar una pulla al Banco de la República por mantener estable la tasa de interés. En los últimos días, el jefe de Estado ha hecho una defensa férrea de su exfuncionario, quien fue enviado a prisión como medida preventiva mientras se investiga su rol en el escándalo de corrupción del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En esta oportunidad, el mandatario aseguró que hay unos sectores que atacan sus propuestas económicas y que, incluso desde el interior del Gobierno, intentaron sabotear las mismas. En cuanto a Bonilla, dijo que “los economistas del poder no van a la cárcel; a quienes pensamos la economía desde la economía clásica, la economía política, nos quieren llevar a la cárcel por orden del banquero”.

No mantienen igual la tasa de interés como dice el Banco de la República, no es verdad; sino que suben es la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado,y además saben que EEUU y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países, el banco puede… https://t.co/okiqaHhuRW — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2025

El presidente se fue directamente contra la exasesora del Ministerio de Hacienda que ha señalado al exministro Bonilla de hacer parte del esquema corrupto para comprar a congresistas con contratos para que estos votaran a favor de las iniciativas del Ejecutivo. Se trata de María Alejandra Benavides, quien ha entregado testimonios claves sobre el presunto rol de Bonilla y también del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también fue enviado a prisión de manera preventiva.

Sin embargo, según el presidente Gustavo Petro, ella sería una “asesora uribista”, a quien señaló de haber trabajado con los exministros de Hacienda del gobierno de Iván Duque. “A Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe; a mí, los que se decían de centro. En vez de articularse al programa de gobierno que el pueblo votó, decidieron sabotearlo”, aseguró el jefe de Estado en la tarde de este domingo.

Ese dardo contra los funcionarios que supuestamente lo traicionaron cayó directamente contra José Antonio Ocampo, su primer ministro de Hacienda. Según Petro, por asesoría de él, llevó a la Junta Directiva del Banco de la República a una persona que pensó que era progresista, pero que hoy no respalda su propuesta de bajar las tasas de interés. “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno. Podía hoy tener la mayoría de la junta al lado de los intereses del pueblo trabajador, pero le creí a Ocampo; muy ingenuo yo”.

Según la visión del mandatario, aunque el Banco de la República tomó esta semana que acaba de pasar la decisión de mantener estables las tasas de interés, en el fondo el interés real sube, pues a su juicio la inflación del mes pasado bajó y, como Estados Unidos y el Reino Unido también van a bajar sus tasas de interés, “el banco puede desencadenar una revaluación peligrosa”. En el mismo tono, agregó que “el Banco de la República es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero; quieren enfrentar a Colombia por política para ver si la gobernanza paramilitar regresa”.

