Familias de Villagarzón (Putumayo) erradicarán voluntariamente 14.500 hectáreas de coca

El proyecto tiene como objetivo impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación productiva de los territorios. Foto: Ministerio de

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En el marco del programa RenHacemos, un proyecto del Gobierno Nacional, 8.000 familias de Villagarzón (Putumayo) han decidido erradicar de forma voluntaria más de 14.500 hectáreas de hoja de coca para reemplazarlas por cultivos legales como cacao, café, ají y plátano.

El proyecto tiene como objetivo impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación productiva de los territorios. La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el Ejército Nacional.

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Además, es considerada por la cartera de Defensa como una de las “mayores apuestas de cambio social y económico de la región”. La jornada se llevó a cabo en la vereda Sinaí Vides, zona rural de Villagarzón, donde campesinos, autoridades y miembros de la fuerza pública realizaron labores de erradicación asistida.

“Las familias que durante años fueron instrumentalizadas por grupos criminales para sembrar y cultivar hoja de coca, principal insumo para la producción de cocaína, iniciaron con palas en mano el levantamiento de los cultivos ilícitos”, señaló el Ministerio de Defensa.

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Además del acompañamiento institucional, el Ministerio de Defensa señaló que el programa contempla asistencia técnica permanente, así como incentivos económicos y apoyo integral para garantizar que las familias campesinas puedan desarrollar proyectos productivos estables y sostenibles en el tiempo.

La cartera también indicó que el proyecto RenHacemos representa un cambio cultural y social para miles de familias que durante años estuvieron bajo la presión e instrumentalización de estructuras ilegales. El Ministerio de Defensa confirmó que, a nivel nacional, más de 31.000 familias ya avanzan en procesos de sustitución voluntaria y que cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas mediante alternativas legales.

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