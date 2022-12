Fiscal de Odebrecht habría amenazado a Otto Bula en favor de Néstor H. Martínez

Daniel Hernández (izquierda), fiscal delegado ante Tribunal Superior. Néstor Humberto Martínez (derecha), fiscal general durante 2016 y 2019. Foto: Archivo El Espectador

Al fiscal Daniel Hernández, quien por años asumió expedientes de connotación nacional, este 2 de diciembre le tocó estar en el banquillo de los imputados. El fiscal Víctor Salcedo, compañero de trabajo, abrió oficialmente un proceso penal en su contra por amenaza a testigos y prevaricato por omisión (actuar en contra de lo que se espera de su cargo). Como fiscal del caso de la corrupción más grande la historia reciente, Odebrecht, Hernández habría incurrido en una serie de omisiones para evitar el alcance de la justicia y, como se imputó, habría amenazado a un testigo para favorecer al exfiscal Néstor Humberto Martínez, antiguo jefe, y al empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

La multinacional brasilera Odebrecht, como lo confesaron sus directivos ante la justicia estadounidense, entregó en Colombia hasta US$11 millones en sobornos para que autoridades políticas y de gobierno les licitaran potentes contratos de infraestructura. Entre ellos, la Ruta del Sol II, a través de un consorcio del que hizo parte Corficolombiana, filial del Grupo AVAL y propiedad de Sarmiento. Entre los investigados están los directivos Eder Ferracuti, Mauricio Marangoni y Amilton Hideaki. El fiscal Hernández, en 2017, solicitó órdenes de captura en su contra. Sin embargo, al parecer, jamás gestionó esas órdenes con Interpol, para que la cooperación internacional diera con ellos en Brasil.

La Fiscalía le recrimina a Hernández haber solicitado ante un juez de la República que avalara las capturas de los directivos de la multinacional, pero no activar el trámite de registro en el sistema de información de Interpol por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con esas maniobras omisivas, según la Fiscalía, el fiscal Daniel Hernández habría favorecido a los funcionarios públicos de los que los tres directivos hubiesen revelado sus nombres. Para entonces ya se sabía que, por ejemplo, el exviceminitro de Transporte, Gabriel García, había recibido $US 6,5 millones por ayudar con la adjudicación de Ruta del Sol.

Para contextualizar la posible conducta delictiva, el fiscal Salcedo agregó algunos datos que podrían robustecer su caso. No obstante, por el momento no enseñó documentos para soportar situaciones que comprometerían al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Según Salcedo, en 2018, la fiscalía general le aprobó una comisión a Daniel Hernández para hablar con Eleuberto Martorelli, quien fue presidente de Odebrecht Colombia. Para entonces, el actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, había denunciado públicamente que el exfiscal Martínez tenía conflicto de intereses, al haber servido como abogado de Sarmiento Ángulo y estar obligado a responder por el escándalo de Odebrecht.

En esa reunión, como lo dijo el fiscal Salcedo, Daniel Hernández se habría concentrado en hacerle preguntas a Martorelli relacionadas con las presuntas acciones u omisiones de Néstor Humberto Martínez en el desarrollo del caso. No obstante, toda investigación contra los fiscales de la República debe ser adelantada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por lo cual no procedía, según la hipótesis, el interrogatorio de Daniel Hernández con respecto a su entonces jefe Néstor Humberto Martínez. “Las preguntas formuladas no correspondían”, agregó el fiscal del caso.

De ahí, el fiscal Salcedo llevó su audiencia de imputación para hablar de una hipótesis que data del 22 de julio de 2022. Según denunció el excongresista Otto Bula, quien ya está en libertad tras ser condenado por aceptar recibir sobornos de Odebrecht, el fiscal Daniel Hernández lo había amenazado en el mismo búnker del ente investigador. Según esta teoría, el imputado Hernández le habría advertido al político que “Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Ángulo estaban molestos por cuanto él (Bula) estaba teniendo acercamientos con la justicia para hablar de ello”. Nada más y nada menos que conversaciones con altos funcionarios de la Fiscalía y del FBI estadounidense.

¿Por qué Daniel Hernández estaría hablando con Otto Bula de Odebrecht, si el fiscal se desligó del caso hace años? Esa es una de las preguntas que puso sobre la mesa el fiscal Salcedo, quien soportó sobre esa reunión la imputación del delito de amenazas a testigo. “Se advierte que los dos delios imputados tienen un hilo conductor: la corrupción en el sistema judicial en busca de procurar la impunidad respecto de determinadas personas, funcionarios públicos o particulares en el referido caso Odebrecht”, concluyó el ente investigador. Daniel Hernández, por su parte, no aceptó cargos.

