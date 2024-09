Fiscal de Paraguay dice que “ideología” de Petro no deja avanzar el caso de Pecci

El fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Foto: AFP - DANIEL DUARTE

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, aseguró que no han podido avanzar en la investigación del caso Pecci presuntamente por la “orientación ideológica” del presidente Gustavo Petro. “Por su orientación no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil”, declaró Rolón, al canal Noticias Paraguay (NPY). Marcelo Pecci, fiscal antimafia paraguayo, fue asesinado en una playa de Barú, en Cartagena (Bolívar), el 10 de mayo de 2022.

📌 Por la "orientación" ideológica del presidente colombiano no se ha podido avanzar en la investigación del magnicidio de Marcelo Pecci, según fiscal general



♦️ Emiliano Rolón acusa a Gustavo Petro de negarse a colaborar con la Fiscalía por tener una línea ideológica contraria… pic.twitter.com/7kvbc59X0O — NPY Oficial (@npyoficial) September 5, 2024

Estos pronunciamientos del funcionario fueron una respuesta a un comunicado de la familia del fiscal Pecci, quienes denunciaron que “el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado de manera expedita y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”. El fiscal justificó esta diferencia con las garantías constitucionales que tiene cada caso y pidió a la familia Pecci analizar el caso “a la luz de la razón” y no de “sentimientos”.

Además, Emiliano Rolón argumentó que la lentitud en la investigación se debe a que “la Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en función de la nueva fiscal general, que responde a Petro”, y que hasta el momento solo tienen el dato de que el perpetrador del asesinato del fiscal Pecci es un hombre de alias Chino. Por su parte, sobre el caso del exdiputado paraguayo Eulalio Gomes —quien murió en medio de un tiroteo con la Policía durante un allanamiento en su residencia—, se relaciona con los vínculos que este sostuvo con organizaciones criminales, especialmente el Clan Mota, dedicado al tráfico de drogas en la frontera entre Paraguay y Brasil.

¿Qué se sabe del caso Pecci?

De acuerdo con las pruebas presentadas por el fiscal del caso en Colombia, Mario Burgos, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, junto a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, pareja de Andrés Felipe Peréz, fueron los responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo, ocurrido en una playa de Barú, en Cartagena (Bolívar), el 10 de mayo de 2022. Estas tres personas pagaron $1.500 millones a Francisco Luis Correa, para que coordinará los sicarios que ejecutaron el plan.

“Conocí personas que no debí conocer, y prácticamente por uno hacer un favor de ganarse un dinero sin medir las consecuencias, sin medir los actos, caí en esto”, declaró Andrés Pérez en una entrevista en el programa Los Informantes. El 20 de mayo de 2023, Francisco Luis Correa Galeano, quien sería el coordinador del homicidio del fiscal paraguayo, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión luego de una negociación en que se comprometió a reparar a las víctimas y aceptar su responsabilidad en el hecho, y delató los nombres de los hermanos Pérez, Margareth, y el de Cristián Camilo Monsalve Londoño, contratado por Correa para vigilar el itinerario de Pecci, y señalar el lugar de la playa donde estaría el fiscal en el momento de su asesinato.

Sobre los detalles de la forma en que localizó la ubicación de Pecci, Monsalve declaró que se dio a través de las redes sociales, ya que Correa le había dicho los usuarios del fiscal y su esposa Claudia Aguilar, quienes estaban en su luna de miel en Cartagena. El día del asesinato, Monsalve vio una publicación del Instagram de Claudia Aguilar, con la ubicación señalada en la playa de Barú. En ese lugar, Monsalve reconoció a Marcelo Pecci por unas cadenas y unas gafas que le había visto en otras fotos enseñadas por Correa. Luego de un rato un hombre montado en una mota acuática llegó a detonar tres balazos que mataron a Pecci.

El fiscal Mario Burgos, explicó que los hermanos Pérez Hoyos y Chacón Zúñiga, concretaron los detalles del atentado en un restaurante de Medellín en la vía Las Palmas. En sus declaraciones a la Fiscalía, Francisco Correa señaló directamente a Ramón Pérez como la persona que lo llamó para contarle de la operación para matar al fiscal paraguayo porque “se la tenía montada a su patrón” y, al parecer, había logrado judicializar a un hermano de ese jefe. De los $1.500 millones que pagaron los hermanos Pérez, Correa recibió $100 millones para la logística y $900 millones para las cinco personas que ya fueron condenadas, y el resto del dinero, “se lo quedaron los de arriba”, agregó el condenado Andrés Felipe Pérez.

