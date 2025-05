Fiscal fue amenazada en plena audiencia por hombre que robaba a comunidad LGBTIQ+

Según la Fiscalía, César Andrés Rivera Méndez utilizaba redes sociales y plataformas de citas para contactar a sus potenciales víctimas. Foto: Fiscalía

César Andrés Rivera Méndez fue enviado a un centro carcelario como medida de aseguramiento preventiva, tras ser señalado por la Fiscalía de drogar y robar a personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ en Bogotá, a quienes habría contactado mediante aplicaciones de citas. Las víctimas eran inducidas al consumo de bebidas con sustancias tóxicas, algunas de uso veterinario, para posteriormente ser despojadas de sus pertenencias.

Durante las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, Rivera Méndez adoptó una actitud hostil y agresiva: realizó gestos intimidantes hacia la fiscal del caso y agredió físicamente a varios uniformados de la Policía Nacional que lo custodiaban.

Por este comportamiento, el juez ordenó compulsar copias para que la Fiscalía lo investigue también por el delito de violencia contra servidor público, al considerar que su conducta constituye una agresión directa al ejercicio de la autoridad judicial y a los funcionarios encargados de su custodia.

Según la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, el hoy asegurado utilizaba redes sociales y plataformas de citas para contactar a sus potenciales víctimas. Una vez establecido el vínculo virtual, las persuadía para encontrarse en sus residencias.

Durante estos encuentros, Rivera Méndez ofrecía bebidas que, sin conocimiento de los afectados, contenían sustancias tóxicas —al parecer anestésicos o sedantes veterinarios— que generaban pérdida de conciencia o disminución de la voluntad.

Aprovechando el estado de indefensión de las víctimas, el agresor procedía a sustraer objetos de valor, celulares, computadores, relojes, documentos personales, tarjetas bancarias y claves, con las cuales realizaba transferencias electrónicas y compras no autorizadas. La Fiscalía ha documentado hasta el momento cinco casos, todos ocurridos en inmuebles de la localidad de Chapinero, que dejaron un perjuicio económico superior a los $80 millones.

El ente acusador radicó escrito de acusación contra Rivera Méndez por los delitos de hurto calificado y agravado, y transferencia no consentida de activos. La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar si existen más personas afectadas por este mismo modus operandi, ya que las autoridades no descartan la existencia de nuevas víctimas que no han denunciado por temor, desconocimiento o por el tipo de engaño utilizado.

Mientras avanza el proceso judicial en su contra, César Andrés Rivera Méndez permanecerá privado de la libertad en centro carcelario, por representar un riesgo para la comunidad y un posible peligro de obstrucción a la justicia, según lo determinado por el juez.

