Fiscal uribista imputará a colega por presunta presión a testigo contra expresidente Uribe

La fiscal Luz Samira Rodríguez es hermana de Edward Rodríguez, antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Mauricio Alvarado

El fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien lideró la investigación del Parqueadero Padilla, lugar donde se gestaban los negocios entre paramilitares y sus aliados políticos, será imputado por la fiscal Luz Samira Rodríguez con base en las declaraciones del paramilitar Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”. El hombre, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres miembros del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla, acusó al fiscal Polo de presionarlo para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe.

Hasta hace pocas horas, la fiscal Luz Samira Rodríguez se declaraba en redes sociales como uribista, y es hermana de Edward Rodríguez, antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al expresidente Uribe. Aunque los señalamientos de alias “Lucas” contra el fiscal Polo fueron en 2023, ahora la Fiscalía abrió una investigación por la denuncia y la fiscal Rodríguez imputará a su colega el próximo martes 27 de enero por abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Alias “Lucas”, capturado en abril de 2021 tras una orden del fiscal Álvaro Polo, declaró los días siguientes a su arresto en medio de una audiencia de indagatoria por varios crímenes que se le endilgan. Entre ellos, el asesinato de los agentes del CTI que investigaban el paramilitarismo en Antioquia, la masacre de Coredó (Chocó) y la del corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango.

Esta última masacre, perpetrada por los paramilitares en junio de 1996, es la que vincularía a Soto Toro y al expresidente Álvaro Uribe. En los años noventa, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunció públicamente una supuesta omisión del entonces gobernador de Antioquia Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de Ran Roque, El Aro y La Granja. Mientras Soto Toro afronta un juicio por estos hechos desde 2023, la Fiscalía no ha tomado decisiones de fondo sobre ese expediente contra el líder natural del Centro Democrático.

El 11 de junio de 1996, más de 20 paramilitares de los hermanos Vicente y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, fuertemente armados y liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”, asesinaron a cuatro campesinos: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Una incursión armada que habría sido financiada desde el Parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín y que era administrada por alias “Lucas”.

Noticia en desarrollo...

