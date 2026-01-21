Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Fiscal uribista imputará a colega por presunta presión a testigo contra expresidente Uribe

La fiscal Luz Samira Rodríguez tiene en sus manos el proceso contra el fiscal Álvaro Polo, conocido por su investigación del caso Parqueadero Padilla. Hasta hace pocas horas, la funcionaria declaraba en redes sociales que era uribista.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
21 de enero de 2026 - 02:31 p. m.
La fiscal Luz Samira Rodríguez es hermana de Edward Rodríguez, antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La fiscal Luz Samira Rodríguez es hermana de Edward Rodríguez, antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Mauricio Alvarado
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien lideró la investigación del Parqueadero Padilla, lugar donde se gestaban los negocios entre paramilitares y sus aliados políticos, será imputado por la fiscal Luz Samira Rodríguez con base en las declaraciones del paramilitar Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”. El hombre, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres miembros del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla, acusó al fiscal Polo de presionarlo para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe.

Hasta hace pocas horas, la fiscal Luz Samira Rodríguez se declaraba en redes sociales como uribista, y es hermana de Edward Rodríguez, antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al expresidente Uribe. Aunque los señalamientos de alias “Lucas” contra el fiscal Polo fueron en 2023, ahora la Fiscalía abrió una investigación por la denuncia y la fiscal Rodríguez imputará a su colega el próximo martes 27 de enero por abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Alias “Lucas”, capturado en abril de 2021 tras una orden del fiscal Álvaro Polo, declaró los días siguientes a su arresto en medio de una audiencia de indagatoria por varios crímenes que se le endilgan. Entre ellos, el asesinato de los agentes del CTI que investigaban el paramilitarismo en Antioquia, la masacre de Coredó (Chocó) y la del corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango.

Esta última masacre, perpetrada por los paramilitares en junio de 1996, es la que vincularía a Soto Toro y al expresidente Álvaro Uribe. En los años noventa, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunció públicamente una supuesta omisión del entonces gobernador de Antioquia Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de Ran Roque, El Aro y La Granja. Mientras Soto Toro afronta un juicio por estos hechos desde 2023, la Fiscalía no ha tomado decisiones de fondo sobre ese expediente contra el líder natural del Centro Democrático.

El 11 de junio de 1996, más de 20 paramilitares de los hermanos Vicente y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, fuertemente armados y liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”, asesinaron a cuatro campesinos: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Una incursión armada que habría sido financiada desde el Parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín y que era administrada por alias “Lucas”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Fiscal Álvaro Polo

fiscal Luz Samira Rodríguez

imputación

Parqueadero Padilla

investigación

Jacinto Alberto Soto Toro

alias Lucas

AUC

Álvaro Uribe

paramilitarismo

 

Rolando Antiú(17605)Hace 23 minutos
Hay que leer el libro "El laberinto del parqueadero Padilla" de Diana Salinas. Es un documento serio y muy bien escrito donde se ponen en evidencia los vínculos de los paramilitares con los Uribe Vélez y su entorno.
micorriza(d243q)Hace 25 minutos
Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricatos?¿Entrampamientos?¿Lawfare?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a reformas?¿apoyo terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?¿especulación?¿falsos testigos?¿difamación?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.