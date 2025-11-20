Fiscalía abre otro proceso por terrorismo contra mujer señalada en magnicidio de Uribe Turbay Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso por terrorismo contra Katherine Andrea Martínez Martínez, quien, además, habría participado en el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. En la investigación, el ente acusador encontró elementos materiales probatorios que involucran a la mujer en otra acción terrorista que no alcanzó a perpetrarse.

Las pruebas apuntan a que Martínez habría participado en la planeación y coordinación de un atentado en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, pero la acción planeada para el pasado 3 de junio no tuvo efecto.

Según detalló la Fiscalía, la mujer se habría concertado con otras personas para asumir el atentado. Martínez habría sido la encargada de asumir la logística criminal, realizar vigilancias en el sector escogido, recibir una bomba tipo lapa con su detonador, transportarla y entregarla a un menor de edad para instalarla.

Sin embargo, el ataque terrorista no se perpetró porque el menor de edad no llevó el explosivo al lugar indicado para su detonación al verificar que había presencia de unidades de Policía en la vía.

Por estos hechos y evidencias, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a Martínez el delito de terrorismo, pero no aceptó el cargo.

La Fiscalía añadió que la mujer actualmente está vinculada al caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

Martínez permanece privada de la libertad en centro carcelario por su posible participación en ese magnicidio.

