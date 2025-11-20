Logo El Espectador
Autoridades investigan ataque con dron al batallón de El Espino y muerte de una mujer en Boyacá

Dos hechos violentos se presentaron en el norte de Boyacá: el ELN habría atacado con un dron al batallón de Alta Montaña 2 de El Espino, y en Chiscas murió la esposa de un uniformado en la estación de Policía.

Redacción Judicial
20 de noviembre de 2025 - 01:50 p. m.
Según versiones preliminares, el batallón ubicado en zona rural de El Espino fue hostigado presuntamente por integrantes de la columna José David Suárez del ELN.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
En la noche del miércoles 19 de noviembre dos hechos encendieron las alarmas de la Fuerza Pública y de la población civil en Boyacá. Un ataque con dron contra el batallón de Alta Montaña 2 en El Espino coincidió con la muerte de la esposa de un policía en el municipio de Chiscas, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según versiones preliminares, el batallón de Alta Montaña, ubicado en zona rural de El Espino, fue hostigado presuntamente por integrantes de la columna José David Suárez del ELN. De acuerdo con el comandante de la unidad militar, el ataque no dejó uniformados heridos.

Hacia las 10:00 p. m., en hechos aún confusos, se registró una grave emergencia en la estación de Policía de Chiscas. La esposa de uno de los uniformados resultó herida y, pese a la atención inmediata, murió minutos después. El alcalde del municipio, Reinaldo Torres, confirmó el fallecimiento y anunció que avanzan las investigaciones.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

