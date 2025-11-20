Autoridades investigan ataque con dron al batallón de El Espino y muerte de una mujer en Boyacá

Según versiones preliminares, el batallón ubicado en zona rural de El Espino fue hostigado presuntamente por integrantes de la columna José David Suárez del ELN. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En la noche del miércoles 19 de noviembre dos hechos encendieron las alarmas de la Fuerza Pública y de la población civil en Boyacá. Un ataque con dron contra el batallón de Alta Montaña 2 en El Espino coincidió con la muerte de la esposa de un policía en el municipio de Chiscas, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según versiones preliminares, el batallón de Alta Montaña, ubicado en zona rural de El Espino, fue hostigado presuntamente por integrantes de la columna José David Suárez del ELN. De acuerdo con el comandante de la unidad militar, el ataque no dejó uniformados heridos.

Hacia las 10:00 p. m., en hechos aún confusos, se registró una grave emergencia en la estación de Policía de Chiscas. La esposa de uno de los uniformados resultó herida y, pese a la atención inmediata, murió minutos después. El alcalde del municipio, Reinaldo Torres, confirmó el fallecimiento y anunció que avanzan las investigaciones.

Noticia en desarrollo...

