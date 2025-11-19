Fiscalía acusa a “Chipi”, señalado por asesinato de Miguel Uribe, por homicidio de un mexicano

Élder José Arteaga Hernández, alias de “Costeño” o “Chipi”, presunto cerebro del crimen de Miguel Uribe Turbay, ha negado su responsabilidad. Foto: Policía

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias “Costeño” o “Chipi”, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano en Medellín. El hecho ocurrió el 30 de junio de 2024 y por el mismo crimen también fue acusado otro hombre identificado como David Acosta Díaz.

Según la información entregada por el ente acusador, Arteaga Hernández y Acosta Díaz estarían detrás de la planeación del crimen contra el ciudadano mexicano de 54 años, en el sector de El Poblado. El hombre fue atacado a tiros cuando se encontraba en un establecimiento comercial de la capital antioqueña. Recibió al menos ocho impactos de bala.

“Las labores investigativas evidenciaron que, un día antes de los hechos, Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial. Finalmente, de acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos”, indicó la Fiscalía.

En ese sentido, ambos hombres irán a juicio y tendrán que responder por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Durante el proceso, Arteaga Hernández ni Acosta Díaz han aceptado su responsabilidad en ese crimen.

Otras dos personas relacionadas con este crimen fueron judicializadas y lograron preacuerdos con la Fiscalía. Se trata de Antonio Rafael Herrera Escobar, a quien se le ordenó pagar una condena de 25 años de prisión, y Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón, condenados a 18 años de prisión, también tras llegar a un acuerdo de cooperación con la justicia.

Este no es el único proceso penal que enfrenta actualmente alias “Costeño” o “Chipi”. El hombre permanece privado de la libertad de manera preventiva porque contra él pesa también una acusación por su presunta responsabilidad en el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, que finalmente cobró su vida el pasado 11 de agosto.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía sobre ese expediente, Arteaga Hernández sería el cerebro logístico detrás del asesinato del político y precandidato presidencial del Centro Democrático. Habría contactado al menor de 15 años que ya fue sancionado por dispararle a Uribe Turbay y tendría relación con Simeón Pérez Manrique, alias “el Viejo”, presunto enlace con los determinadores del magnicidio.

Acosta Díaz también está privado de la libertad en la cárcel de Acacías (Meta) por otro proceso penal que se adelanta en su contra.

