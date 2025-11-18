Cuatro militares heridos tras ataque a vehículo en Arauca

Ejército Nacional de Colombia. Foto: Carolina Gómez

Hacia el medio de día de este lunes 18 de noviembre, un vehículo del Ejército Nacional fue atacado en el municipio de Arauquita, Arauca. En la camioneta se transportaban un suboficial, dos soldados profesionales y un soldado, quienes resultaron heridos tras el atentado. La información fue confirmada por la Brigada 18 de la unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional.

Según los informes preliminares, el vehículo recibió al menos diez impactos de bala. Los uniformados fueron evacuados de manera inmediata a la ciudad de Yopal, Casanare, para brindarles atención médica especializada. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables del ataque.

“El Comando de la Décima Octava Brigada rechaza categóricamente este acto criminal que atenta contra la integridad de nuestros soldados y pone en riesgo a la población civil de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de las comunidades, y continuaremos desarrollando operaciones militares que permitan restablecer el orden y la tranquilidad en la zona”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado.

Sobre este territorio recientemente el presidente Gustavo Petro ordenó un nuevo bombardeo contra la disidencia de alias “Iván Mordisco”, conocida como Estado Mayor Central (EMC). El reciente ataque en Arauca sería el número doce en lo que va del mandato del presidente, quien lo confirmó a través de la red social X.

Durante la ceremonia en la Escuela de Cadetes, el ministro de Defensa también dio el anuncio del bombardeo en Arauca. “Una importante operación ofensiva de nuestras Fuerzas Militares y la Policía de Colombia se está ejecutando contra uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco, que delinque en Arauca”, dijo el ministro Pedro Sánchez.

Entre agosto y noviembre de 2025,al menos 15 menores de edad murieron en cuatro bombardeos autorizados por el Gobierno Nacional, según confirmó el lunes el Instituto de Medicina Legal. En el bombardeo de Arauca habría muerto un menor.

