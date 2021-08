Fiscalía archivó investigación contra Hollman Morris por violencia sexual

La periodista María Antonia García de la Torre anunció que le pedirá a la Fiscalía reabrir el recientemente archivado caso en el que denunció al exconcejal Hollman Morris por supuesto acto sexual violento. Según dijo la periodista en su Twitter, el proceso fue archivado en junio de este año de manera arbitraria, “sin interrogar testigos y sin tener en cuenta que él admitió su delito”.

Quiero anunciar públicamente que exigiré ante la Fiscalía que se reabra mi denuncia de Acto sexual violento contra Hollman Morris, la cual fue archivada de forma arbitraria SIN INTERROGAR TESTIGOS Y SIN TENER EN CUENTA QUE EL ACUSADO ADMITIÓ SU DELITO. — María Antonia G. De la Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) August 6, 2021

En las manifestaciones hechas por la periodista en su cuenta, manifestó que, “este es el ‘camino de rosas’ que debemos caminar las mujeres víctimas de violencia sexual: incluso cuando denunciamos, la justicia se inclina a favor del victimario”. García también dijo que, “si la justicia colombiana no me protege, acudiré a los estrados judiciales en España, donde tuvo lugar el hecho”.

García de la Torre presentó en septiembre de 2019 la denuncia en contra de Hollman Morris por el supuesto delito de acto sexual violento. La periodista manifestó en esa época ante el diario El Tiempo, que en febrero de ese año había sido acosada por Morris, quien, según dijo entonces, la obligó a besarlo. Los hechos, según contó la periodista, ocurrieron en 2011 en la ciudad de Madrid, España, cuando ella trabajaba para el diario El Mundo y se interesó por un documental de Morris.

La periodista denunció: “nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”. En su relato, también expresó: “estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado”.

Y la periodista continuó: “él mismo aceptó haberlo hecho, en una entrevista con Vicky Dávila en W Radio. Su desfachatez y la falta de control, al besarme a la fuerza frente a las personas que estaban con nosotros, me demostraron que no le importaba acosar a una mujer abiertamente ni que su esposa se enterara de ello”. Frente al caso, García sostuvo que el hecho de que se haya archivado la investigación no quiere decir que Hollman Morris sea inocente las estas acusaciones.

Por su parte, el abogado de Morris en este caso, Augusto Ocampo, tras conocer la decisión de archivo del proceso, expresó en su cuenta de Twitter: “Bien por Hollman Morris tras el linchamiento mediático aquellos y aquellas que violaron debido proceso y presunción de inocencia tendrán la grandeza de replicar este archivo a su favor?”

La justicia se ha pronunciado...



Bien por @HOLLMANMORRIS tras el linchamiento mediático aquellos y aquellas que violaron debido proceso y presunción de inocencia tendrán la grandeza de replicar este archivo a su favor ? pic.twitter.com/Rq1sYoFnGu — AUGUSTO A OCAMPO (@AUGUSTOOCAMPO) August 6, 2021

La periodista anunció que radicará una solicitud a la Fiscalía para que reabra el caso. El ente investigador tendrá que ver si se mantiene firme en su primera determinación o si reabre el caso contra Morris.