Oleada de quejas por supuestos despidos y demoras en pagos en Canal Capital

Varios señalamientos se han conocido en las últimas horas contra la gerencia del Canal Capital acerca de despidos masivos, tercerización en la producción de contenidos del medio y hasta demoras en los pagos a los trabajadores y contratistas.

Según ha manifestado públicamente el periodista Manuel Salazar, quien hizo parte de programas como “Despierta, Bogotá” de dicho medio, actualmente en el canal solo hay tres periodistas, dos camarógrafos y practicantes a los que les toca trabajar en horarios extendidos. “Eso se llama explotación laboral”, expresó.

Lea: Veeduría entrega recomendaciones sobre la primera línea del metro a Bogotá

En el @canalcapital hay un personaje se llama Gerson Parra, que es el encargado de cumplir las órdenes de la gerente liquidadora, solo 3 periodistas, 2 camarógrafos y practicantes obligados a trabajar en horarios extendidos, eso se llama explotación laboral. — Manuel Salazar (@manolitosalazar) July 13, 2021

Por su parte, el también periodista Federico Ortega, reportero con experiencia en el cubrimiento de la capital en varios noticieros, llamó la atención sobre lo que ocurre en Canal Capital, pues aseguró que “lo están dejando morir” y comparó la cantidad de recursos actuales con las que había en las pasadas administraciones: “En 2010 había unas 15 (cámaras), con Hollman Morris eran más de 30 y con Enrique Peñalosa unas 25”.

Hoy el Noticiero de @CanalCapital se hace con apenas 2 cámaras para los periodistas. ¡Dos cámaras!

En 2010 había unas 15, Con @HOLLMANMORRIS eran más de 30, y con @EnriquePenalosa unas 25.



El Canal crecía con más noticieros, programas y transmisiones.



¡Lo están dejando MORIR! pic.twitter.com/kItHW9jJB2 — Federico Ortega O (@OrtegaFede) July 13, 2021

“Hace cuatro meses no les pagan a los conductores del noticiero de Canal Capital”, señaló Ortega.

Así mismo, Víctor Ballestas, periodista que también trabajo en ese medio, expresó que denunció “hace más de un año una serie de temas delicados que encontré en mi corto paso por esa casa”.

La situación de @CanalCapital es mucho más grave de lo que actualmente se conoce en redes sociales. Denuncié hace más de un año una serie de temas delicados que encontré en mi corto paso por esa casa. Todo lo conoce la gerente y su jefe natural en la actual administración ✍️ — Víctor Ballestas TV. (@victorballestas) July 13, 2021

¿Qué responde el canal?

La gerente del Canal Capital, Ana María Ruiz, habló con El Espectador sobre estas quejas y señalamientos contra su labor como gerente y sobre la actualidad del canal.

Le puede interesar: Bogotá: de aprobarse el POT se construirá mega cárcel en predios de la Picota

Afirmó que “es un tema muy complejo, porque se están haciendo especulaciones y diciendo mentiras graves sobre el funcionamiento del canal”. Por lo cual señaló que es falso que no se les haya pagado a los conductores del medio, pues las empresas de transporte son las que contratan a los conductores y que esa empresa es la que les adeuda los pagos. “Tenemos una cláusula en el contrato para que, si no les pagan a tiempo a sus conductores, no lo hagamos nosotros”, dijo.

Sobre la disminución del capital humano para los noticieros, la gerente respondió que esto se debe a un cambio en la parrilla de producción del canal, dado que la anterior administración “dedicaba el 80 % del presupuesto a la producción de noticias, por lo cual el personal periodístico y técnico que se contrataba era más grande”; sin embargo, según manifestó, su gerencia se ha dedicado a “abrir y diversificar” la parrilla de programación, pues “la misión del canal público va más allá de hacer noticias, hay unas audiencias que, cuando solo se dedica a hacer noticias, están siendo abandonadas: niños, adultos mayores y los que no en noticias”.

Sobre la cantidad de cámaras para el cubrimiento periodístico de los noticieros del Canal Capital, Ruiz dijo que la cantidad de cámaras que han estado al servicio del medio no son de su propiedad, sino de los camarógrafos que se han contratado y que, además, “hoy en día no necesitamos eso, tú ya no necesitas una antena para hacer una transmisión, con un smartphone o con tecnología ligera se puede”.

Por último, calificó de “chisme” los señalamientos de acoso laboral y que tuvo conocimiento de eso “después de las transmisiones del Paro nacional”. “¿Qué los practicantes hacen notas? Claro que las hacen, ¿o sino cómo aprenden? No hay alguna queja de sobrecarga laboral. No he encontrado un sustento a ese chisme”, aseguró.

Lea también: Gobierno y Bogotá-Región anunciaron acuerdo para obras de movilidad hasta 2035

Últimas contrataciones del canal

El Espectador revisó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública las últimas contrataciones del Canal Capital en los últimos cuatro meses. En ese tiempo, el medio ha suscrito 108 contratos (la mayoría de ellos por concepto de prestación de servicios) y los más cuantiosos son los siguientes:

· Proceso: CP-02-2021. Valor: $519.978.488. Objeto: Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para seis proyectos propuestos para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación. Contratista: UT LFP

· Proceso: CP-02-2021. Valor: $520.000.000. Objeto: Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para seis proyectos propuestos para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación. Contratista: Filmawa SAS

· Proceso: CP-02-2021. Valor: $618.000.000. Objeto: Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para seis proyectos propuestos para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación. Contratista: La piragna épica

· Proceso: CPT-400-2021. Valor: $303.489.886. Objeto: Aunar esfuerzos humanos, técnicos, económicos y administrativos para el desarrollo de actividades conjuntas (…) en la producción y emisión de ocho espectáculos realizados en el marco del proyecto “cien mil niños al mayor” en la señal de televisión abierta, plataformas digitales y streaming de Canal Capital. Contratista: Fundación Amigos del Teatro Mayor.

El tema, incluso, llegará hasta el Concejo de Bogotá, en donde el próximo 20 de julio habrá un debate de control político contra la gerente Ana María Ruiz citado por el concejal Emel Rojas (Colombia Justa Libres) en la Comisión de Gobierno.