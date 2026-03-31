Fiscalía avala el “escrache” y ordena investigar denuncias en redes por violencia de género. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A las redes sociales del país se volcaron cientos de denuncias de mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género o violencia sexual. Periodistas, presentadoras y redactoras de varios medios de comunicación han usado estas plataformas como un megáfono para romper lo que se ha denominado como un “pacto de silencio” en las redacciones. Ante ese panorama, y las denuncias que abundan cada vez más, la Fiscalía General de la Nación firmó una nueva directiva en la que deja de manifiesto lineamientos claros para garantizar que las denuncias mediante la práctica llamada “escrache” sean abordadas con enfoque de género y sin revictimización.

En efecto, el ente investigador en cabeza de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, detalló que el escrache consiste en una manifestación individual o colectiva de denuncia o protesta en un escenario público, redes sociales o medios de comunicación en la que, en especial mujeres, denuncian a una persona de haber incurrido en violencia basada en género o en violencia sexual.

Lea también: Acoso en medios: Fiscalía activa grupo especial por recibir más de 50 denuncias en tres días

“El escrache es el ejercicio legitimo del derecho a la libertad de expresión*, en atención al interés público y a la función de visibilización de violencias estructurales y de garantizar los derechos de las mujeres como sujetos de especial protección constitucional”, apuntó la Fiscalía.

La directiva delinea las acciones que deberán implementar los funcionarios de la Fiscalía al momento de atender casos de violencia basada en género denunciada a través del escrache. “La Fiscalía General de la Nación deberá valorar el caso con perspectiva de género, como un criterio transversal de análisis que permite identificar, comprender y valorar las desigualdades estructurales, las relaciones de poder y los contextos de discriminación que pueden incidir en la ocurrencia de los hechos, en la forma como estos se manifiestan y en las consecuencias que generan para las personas involucradas”. Esa primera acción estará acompañada de la valoración de variables como edad, pertenencia étnica, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, situación migratoria, entre otros.

Le puede interesar: “Yo te creo, colega”: denuncias de acoso laboral y sexual también señalan a El Espectador

En ese sentido, la Fiscalía también detalló que las investigaciones tendrán que estar libres de valoración o juicios. Asimismo, estableció que las investigaciones se tendrán que adelantar de manera urgente.

Esta iniciativa de la Fiscalía se da en el contexto de las recientes denuncias en redes sociales impulsadas por los numerales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega. El caso más sonado fue el presunto acoso al interior del canal Caracol en el que fueron señalados “dos periodistas y presentadores” de larga data en el medio. Se trata de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, quienes, según anunció el canal, terminaron su relación laboral con el medio de comunicación a raíz del proceso que se adelanta. En ese contexto, el pasado 26 de marzo, Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión, anunció que la organización dará inicio a una investigación independiente para abordar los presuntos casos de acoso sexual al interior de la organización.

La atención de las denuncias mediante escrache

La decisión del ente investigador es un respaldo a las mujeres víctimas que denuncian sus casos a través del escrache, pues, según el documento, la Fiscalía deberá iniciar la investigación penal con esta información, sin que pueda exigirse a la víctima la presentación formal de una denuncia. “La Fiscalía General de la Nación no podrá rechazar la información por la forma en que se divulgó o porque el relato esté incompleto o fragmentado y tampoco podrá supeditar la investigación a la comparecencia de la víctima ante las autoridades”.

Para identificar los casos, la Fiscalía dispuso unas Secciones de Análisis Criminal de las Direcciones Seccionales para analizar periódicamente la información en redes sociales y medios de comunicación. Los datos recabados serán contrastados con el fin de identificar si ya existen actividades investigativas por parte de la entidad.

Ya la Fiscalía había anunciado el pasado 24 de marzo la apertura del correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir denuncias y coordinar las investigaciones con enfoque de género con el objetivo de brindar plenas garantías a las víctimas y evitar la revictimización. En consecuencia de esa medida inicial, la Fiscalía creó el Grupo de Tareas Especiales integrado por fiscales, miembros de policía judicial para trabajar exclusivamente en estos casos.

Los lineamientos al momento de realizar escrache

La Fiscalía también dejó claridad al respecto de las posibles denuncias por injuria y calumnia relacionadas con el escrache. Tiene que ver cuando el presunto agresor presente una denuncia en respuesta a la manifestación pública de violencias basadas en género. Para estos casos, el fiscal tendrá que verificar en los sistemas de la entidad si existe una noticia criminal por los hechos de agresión sexual o acoso laboral.

“Los hechos de injuria o calumnia deberán ser evaluados en aplicación del enfoque de género para que estos no tengan un efecto ‘silenciador’ en las víctimas y evitar que se presuma el dolo de dañar el buen nombre o la honra del agresor, cuando en realidad, la víctima actuó en ejercicio legítimo de un mecanismo de resistencia y autoprotección”, explicó el documento.

En estos casos, la Fiscalía señala que las denuncias también deben tener ciertos lineamientos, sobre todo al momento de publicar casos de acoso laboral y sexual en redes sociales o medios de comunicación, pues podrían afectar los derechos a la honra, buen nombre y presunción de inocencia de quien es señalado de haber cometido dichas conductas. Por lo tanto, el ente investigador estableció que el derecho de las víctimas a divulgar debe realizarse con cuidado y responsabilidad.

“Esto con el fin de divulgar únicamente afirmaciones veraces e imparciales respetando la presunción de inocencia hasta tanto no se emita una condena. El enfoque de género y la protección a las víctimas de violencia basada en género no supone la presunción de veracidad de los hechos denunciados, ni exonera a la Fiscalía de su obligación de corroborar la información recibida mediante elementos materiales probatorios”, se lee en el documento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.