Presidencia recusó al magistrado Ibáñez en discusión sobre la emergencia económica de Petro

La solicitud de la Presidencia de la República llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, que ya ordenó las pruebas correspondientes para determinar si, en efecto, el magistrado Ibáñez intervino o no públicamente en la discusión sobre el decreto de emergencia económica.

Redacción Judicial
22 de enero de 2026 - 12:23 a. m.
El magistrado Ibáñez es el presidente de la Corte Constitucional, donde se discuten algunos de los expedientes claves para el presidente Petro, como la revisión de la emergencia económica y de la reforma pensional.
El magistrado Ibáñez es el presidente de la Corte Constitucional, donde se discuten algunos de los expedientes claves para el presidente Petro, como la revisión de la emergencia económica y de la reforma pensional.
Foto: Archivo Particular
En la noche de este miércoles 21 de enero se confirmó que la Presidencia de la República recusó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, y pidió apartarlo de la discusión que se adelanta en el alto tribunal sobre el decreto de emergencia económica emitido el pasado mes de diciembre por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La solicitud ya llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo Assis.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

