Presidencia recusó al magistrado Ibáñez en discusión sobre la emergencia económica de Petro

En la noche de este miércoles 21 de enero se confirmó que la Presidencia de la República recusó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, y pidió apartarlo de la discusión que se adelanta en el alto tribunal sobre el decreto de emergencia económica emitido el pasado mes de diciembre por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La solicitud ya llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo Assis.

