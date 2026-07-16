Fiscalía imputará cargos al cantante “Churo” Díaz por el presunto abuso sexual de una menor

La investigación está a cargo de la Fiscalía 16 Seccional, que además de imputar al cantante, solicitará al despacho judicial la imposición de una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso. Foto: Instagram

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El cantante de música vallenata Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido en el mundo artístico como “Churo Díaz”, comparecerá el próximo 23 de julio ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, donde la Fiscalía le formulará cargos por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años.

La diligencia judicial está fijada para las 8:00 de la mañana y, de acuerdo con las condiciones actuales del proceso, se llevaría a cabo de manera virtual. La investigación está a cargo de la Fiscalía 16 Seccional, que además de imputar al cantante, solicitará al despacho judicial la imposición de una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

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De acuerdo con información revelada por el diario El Heraldo, la presunta víctima sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida como “Mamá Beatri”, quien fue pareja del cantante entre 2012 y 2015, periodo en el que habrían ocurrido los hechos. El mismo medio indicó que los presuntos abusos se habrían presentado mientras la menor se encontraba al cuidado del artista, en momentos en que este también enfrentaba otro proceso judicial: el conocido caso “Costa Azul”, relacionado con estafa y enriquecimiento ilícito.

El caso Costa Azul

Este nuevo capítulo judicial se suma a un proceso previo en el que la Fiscalía investigaba a Díaz por presuntamente haber recibido dineros producto de estafas cometidas a través de la empresa Costa Azul S.A.S., recursos que, según la investigación, habrían sido destinados a impulsar su carrera musical y a la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos semovientes, propiedades y vehículos.

Castro, propietaria de la firma inmobiliaria, fue capturada en octubre de 2015 y condenada a nueve años de prisión por defraudar a más de 340 personas. En el marco de esa investigación, señaló directamente a Díaz, asegurando que el cantante tenía pleno conocimiento de las estafas e incluso habría participado en ellas.

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Producto de esas declaraciones, la Fiscalía abrió una investigación formal contra el artista, quien días atrás fue vinculado en audiencia de imputación por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. En esa diligencia, Díaz se declaró inocente y el juez de control de garantías ordenó su libertad, aunque con restricciones.

Tras conocerse la orden de captura en su contra dentro de ese proceso, Díaz se pronunció en entrevista con Olímpica Estéreo, donde expresó su sorpresa por la medida y rechazó ser señalado como delincuente. Aseguró, además, que existiría un falso testimonio en su contra, argumentando que ninguna de las personas estafadas lo mencionó directamente. Por su parte, en la Fiscalía se mantienen interrogantes sobre las circunstancias en las que el artista se ausentó de un concierto cuando agentes de la Dijín se disponían a capturarlo.

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Según la investigación, Asesores Inmobiliarios y Jurídicos Costa Azul fue creada en 2009 y habría operado bajo un esquema en el que se ofrecía a inversionistas, en su mayoría personas de la tercera edad, derechos sobre inmuebles en remate que nunca eran entregados, sin que tampoco se les devolviera el dinero invertido. Las autoridades establecieron que, entre 2012 y 2015, buena parte de esos recursos habría sido desviada hacia Díaz, teniendo en cuenta que, al indagar sobre el patrimonio de Castro, no se hallaron bienes a su nombre.

De acuerdo con la Fiscalía, el cantante habría recibido cerca de COP 2.000 millones en efectivo, COP 800 millones en consignaciones, COP 1.200 millones en ropa y calzado, COP 1.500 millones en bienes diversos, COP 1.075 millones en vehículos y COP 1.200 millones adicionales en joyas y relojes. Según declaraciones de su expareja, parte de esos recursos también habría sido utilizada para costear un procedimiento estético del artista.

El notorio incremento patrimonial de Díaz llamó la atención de las autoridades, que al profundizar en la investigación identificaron bienes registrados a nombre de familiares y terceros, entre ellos camionetas, una vivienda en Barranquilla avaluada en COP 450 millones y otra en Urumita, valorada en COP 600 millones, esta última a nombre de la madre del cantante.

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Castro relató a la Fiscalía que conoció a Díaz en 2012, durante la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos, encuentro en el que, según su versión, se habría gestado la financiación de la carrera musical del artista. Afirmó haber entregado un primer aporte cercano a COP 300 millones en efectivo para el inicio de una gira de conciertos, dinero que habría sido recibido por el entonces mánager del cantante y del que, meses después, una parte se habría destinado a la compra de una camioneta.

¿Quién es el “Churo” Díaz?

Jorge Iván Díaz Lafaurie es hijo del también cantante vallenato Adanís Díaz y ha sido reconocido como uno de los referentes de la llamada Nueva Ola del Vallenato. Su carrera despegó en 2004 con el álbum Talento y Juventud, grabado junto al acordeonero Iván Zuleta bajo el sello Sony Music, del que se desprendió el sencillo “De Ti Me Gusta Todo”. Posteriormente trabajó con José Enrique “Coco” Zuleta y con Eimar Martínez, con quien produjo los discos A Mi Manera y Esta Es La Forma, antes de consolidarse en 2009 con A Paso Firme.

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En los años siguientes lanzó producciones como Distinto, De Frente y Al Pie del Cañón, y en 2012 conformó una reconocida dupla artística con el acordeonero Lucas Dangond, con quien grabó Pura Adrenalina, trabajo que le valió un Disco de Oro y distinciones como el Congo de Oro y los Premios Luna.

Hasta el momento, ni la defensa de Díaz ni el equipo jurídico de la presunta víctima se han pronunciado sobre este nuevo proceso por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

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