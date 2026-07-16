Inpec refuerza seguridad en la cárcel de Itagüí por denuncia de un presunto plan de fuga

Entre las medidas de seguridad implementadas por el Inpec, en coordinación con el ministerio de Defensa, se encuentra la orden, desde la Dirección General el traslado de los grupos especiales (Grope), para reforzar los puestos de seguridad en el establecimiento carcelario.

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Tras las denuncias del presidnete del Concejo de Medellín Alejandro de Bedout sobre un supuesto plan de fuga en la cárcel de Itagüí (Antioquia), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señaló, a través de un pronunciamiento público, que ya adelanta medidas de seguridad para prevenir cualquier intento de evasión. El concejal hizo pública la alerta en la noche del 14 de julio.

Entre las medidas de seguridad implementadas por el Inpec, en coordinación con el ministerio de Defensa, se encuentra la orden, desde la Dirección General el traslado de los grupos especiales (Grope), para reforzar los puestos de seguridad en el establecimiento carcelario. En esa misma línea, el Inpec anunció que la dirección regional adelanta gestiones con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad perimetral del centro penitenciario y coordina la creación de un tercer anillo de seguridad con el Ejército Nacional.

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También se ordenó reforzar las medidas de seguridad durante los traslados por remisiones médicas y diligencias judiciales, así como incrementar “las requisas y los registros a los vehículos y a las personas que ingresan en calidad de visitantes y abogados”. El Inpec explicó que el centro penitenciario mantiene un monitoreo permanente mediante 36 cámaras de seguridad que operan las 24 horas del día.

En el comunicado, la entidad señaló que el director regional Noroeste, junto con una comisión de la Dirección General del Inpec, se trasladará al establecimiento penitenciario para supervisar y verificar los servicios y controles de seguridad. Además, informó que el funcionario sostiene una reunión con la Procuraduría para definir las medidas y acciones preventivas que se adoptarán frente a la situación.

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Por su parte, el ministro de Justicia designado por el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella, Iván Alfonso Cancino, envió un oficio a la Fiscalía General de la Nación en el que pidió verificar los hechos denunciados por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout. El hombre solicitó que, ante la información conocida, “se adopten con la prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión”.

En el oficio, Cancino explicó que su solicitud se originó tras una publicación hecha por el concejal en la red social X, en la que “puso en conocimiento de la opinión pública la existencia de un presunto plan de fuga masiva desde la cárcel de Itagüí, que tendría como marco temporal una fecha anterior al 7 de agosto de 2026”.

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Líena seguida, el ministro designado señaló que, según lo informado, “dicha alerta habría sido recibida de una fuente ciudadana y puesta de inmediato en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante denuncia formal, señalándose que la presunta operación contaría con apoyo logístico externo, incluyendo vehículos y personal ajeno al establecimiento penitenciario”.

En su publicación, el concejal señaló: “Radiqué una denuncia formal ante la Fiscalía exigiendo la verificación de estos hechos y la adopción de medidas urgentes. (...) En la cárcel de Itagüí están recluidos algunos de los principales cabecillas de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá: alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Albert’, ‘Naranjo’ y ‘Mundo Malo’. Entre todos, las estructuras que dirigen agrupan a varios miles de integrantes distribuidos en más de 350 combos de Medellín y su área metropolitana”.

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En ese sentido, Cancino señaló que el oficio enviado al ente investigador “no pretende atribuir veracidad a los hechos narrados, ni aportar elementos probatorios, ni mucho menos sugerir orientación alguna sobre el ejercicio de las funciones investigativas”, sino solicitar que se adopten las medidas de cuidado, prevención y verificación “que la gravedad de la situación demanda”.

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