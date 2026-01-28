Fiscalía investiga a “Lucho” Herrera y a su hermano por la desaparición de cuatro campesinos

El nombre de “Lucho” Herrera apareció en el expediente luego de los testimonios entregados a la justicia por Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias, ambos exintegrantes del grupo armado. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

La Fiscalía abrió una investigación contra el reconocido ciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera, por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).

La diligencia de indagatoria será el próximo 6 de febrero contra los hermanos Herrera Herrera por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, la Fiscalía señaló que Rafael Herrera también será investigado por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad. Esta acusación fue conocida en el curso de la investigación del mismo caso.

El proceso es adelantado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que indaga la posible responsabilidad de los hermanos Herrera Herrera en hechos que se remontan al periodo de mayor presencia de estructuras paramilitares en la región del Sumapaz. Según las pruebas recaudadas hasta ahora, los hermanos habrían tenido un rol activo en la planeación de la desaparición de las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía, “Lucho” Herrera, campeón de la Vuelta a España en 1987, y su hermano, habrían contactado a integrantes de las antiguas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado que tuvo injerencia en esa zona del país entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a varios campesinos que eran vecinos de propiedades pertenecientes a su familia. Las víctimas fueron sacadas por la fuerza y desde entonces se desconoció su paradero.

En 2008, las autoridades encontraron a dos de los desaparecidos en un terreno ubicado en el municipio de Silvania (Cundinamarca). Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 los restos de Víctor Manuel Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega pudieron ser plenamente identificados y entregados a sus familiares. En cuanto a las otras dos víctimas, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez, la Fiscalía informó que las labores de búsqueda continúan.

El nombre del ciclista “Lucho” Herrera quedó vinculado al expediente a partir de las declaraciones de Luis Fernando Gómez Flórez, conocido como alias “Ojitos”, y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias “Menudencias”, quienes hicieron parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

De acuerdo con sus testimonios, el exdeportista habría acudido al entonces jefe de esa estructura, Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”, para pedir la desaparición de cuatro personas a las que señalaba de pertenecer a la guerrilla y de planear su secuestro.

Alias “Ojitos” aseguró que Herrera entregó dos sobres de manila: uno con fotografías de las presuntas víctimas y otro con COP 40 millones en efectivo. En el marco de la investigación, el exciclista compareció el 5 de junio de 2025 ante el búnker de la Fiscalía para rendir versión libre.

En esa diligencia, Herrera rechazó cualquier responsabilidad en la desaparición de las víctimas, pero admitió que entregó al menos COP 10 millones para que su nombre dejara de ser mencionado por exintegrantes de grupos paramilitares, quienes reconocieron su participación en el asesinato de los cuatro campesinos en Fusagasugá, en octubre de 2002.

