Fiscalía entrega restos de campesinos desaparecidos en caso que involucra a “Lucho” Herrera

Luis Alberto “Lucho” Herrera, el ciclista colombiano ganador de la vuelta a España en 1987, es investigado por la desaparición forzada de cuatro campesinos en el departamento de Cundinamarca.

Redacción Judicial
22 de noviembre de 2025 - 02:19 a. m.
El nombre de “Lucho” Herrera apareció en el expediente luego de los testimonios entregados a la justicia por Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias, ambos exintegrantes del grupo armado.
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la entrega de los restos de campesinos víctimas de desaparición forzada en 2002, en un caso relacionado con el ciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera, colombiano campeón de la Vuelta a España en 1987.

En un evento privado realizado el pasado 20 de noviembre, y liderado por la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos, fueron entregados los restos del cadáver de Víctor Manuel Rodríguez Martínez, en Fusagasugá (Cundinamarca), con acompañamiento psicosocial y jurídico para su familia.

Asimismo, se espera que próximamente se haga la entrega, en Silvania (Cundinamarca), del cuerpo de Diuviseldo Torres Vega. Los dos hombres, junto con Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez, hacen parte del grupo de campesinos que fueron desaparecidos por las Autodefensas Unidad del Casanare, que operaron en el departamento.

Según los dos hombres, el exdeportista habría solicitado al entonces jefe del grupo, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, la desaparición de cuatro personas que, según él, pertenecían a la guerrilla y planeaban secuestrarlo.

Alias Ojitos relató que el ciclista les entregó dos sobres de manila: uno con fotografías de las víctimas y otro con COP 40 millones. “Lucho” Herrera asistió el pasado 5 de junio al búnker de la Fiscalía para dar su versión sobre esos hechos. Negó estar involucrado, pero aceptó que pagó al menos COP 10 millones a paramilitares para que sacaran su nombre de la investigación.

Por Redacción Judicial

Olegario (51538)Hace 2 minutos
Y este degenerado arribista del Herrera por qué no está ya a buen recaudo?
