Fiscalía le imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por caso pasaportes

El pasado 2 de septiembre, la Procuraduría confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra Leyva Durán. Foto: El Espectador - José Vargas

La Fiscalía presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá una solicitud formal para llamar a audiencia de imputación al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, a quien señaló como presunto responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

De acuerdo con el ente acusador, Leyva habría expedido varios actos administrativos supuestamente ilegales durante el proceso de licitación de los pasaportes, destinado a contratar el suministro, personalización, custodia y distribución de libretas, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

En septiembre de 2023, por instrucciones del entonces canciller Leyva, se suspendió de manera inesperada la licitación para la gestión del servicio de pasaportes en Colombia. El proceso había sido adjudicado a Thomas Greg & Sons, firma que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación y cuya propuesta superaba los COP 600.000 millones. Por estas acciones hoy Leyva es investigado por la Fiscalía. El ente acusador inició la investigación desde diciembre de 2023.

En paralelo, el pasado 2 de septiembre, la Procuraduría confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra Leyva Durán. El Ministerio Público concluyó que el exministro habría vulnerado los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación 001 de 2023, pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023, encabezada por Thomas Greg & Sons, cumplía con los requisitos exigidos.

Según la Procuraduría, la actuación del entonces canciller constituyó una falta gravísima a título de dolo, ya que la decisión carecía de sustento jurídico y no se ajustó al deber de selección objetiva, además de afectar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

Leyva presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores en mayo de 2024, antes de conocer el fallo definitivo de la Procuraduría. Tras su salida, tomó distancia del gobierno de Gustavo Petro y divulgó varias cartas públicas en las que lanzó fuertes señalamientos contra el presidente.

Su nombre volvió al centro de la polémica el pasado 29 de junio, cuando el diario El País de España divulgó audios que lo involucrarían en un supuesto plan para ejercer presión internacional con el fin de provocar la salida del presidente Petro.

