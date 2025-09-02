No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Confirman destitución a Álvaro Leyva por 10 años por caso de pasaportes

El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, fue inhabilitado en un fallo de segunda instancia de la Procuraduría.

Redacción Judicial
02 de septiembre de 2025 - 02:46 p. m.
Álvaro Leyva fue destituido e inhabilitado en un fallo de segunsa instancia.
Foto: Óscar Pérez
La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Según la decisión del Ministerio Público, el excanciller desconoció “los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes”.

En un fallo de segunda instancia, el ente de control aseguró que la decisión que tomó en su momento el entonces funcionario del gobierno de Gustavo Petro carecía de fundamentos legales y no tuvo como finalidad cumplir con el “deber de selección objetiva, al que estaba obligado”.

Asimismo, el Ministerio Público alertó que Leyva adoptó esta determinación porque al proceso únicamente se presentó un oferente.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

