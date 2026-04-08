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Fiscalía negó supuestas interceptaciones a De la Espriella tras revisar 13.000 grabaciones

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella pidió investigar luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera referencia a comunicaciones privadas.

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Redacción Judicial
08 de abril de 2026 - 05:13 p. m.
Fiscalía negó supuestas interceptaciones a De la Espriella tras revisar 13.000 grabaciones.
Fiscalía negó supuestas interceptaciones a De la Espriella tras revisar 13.000 grabaciones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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La Fiscalía General de la Nación concluyó que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su campaña no han sido objeto de interceptaciones telefónicas. El hallazgo del ente investigador se soporta en la revisión de cerca de 13.000 interceptaciones legales realizadas a través de la plataforma Esperanza, el sistema oficial utilizado por la entidad bajo autorización.

La indagación por parte de la Fiscalía tuvo como antesala una petición del mismo De la Espriella luego de que el presidente Gustavo Petro levantara una polémica a través de redes sociales al señalar el conocimiento de información y comunicaciones posiblemente privadas. El candidato presidencial señaló de inmediato que se trataría de presuntas interceptaciones ilegales.

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Esta semana, el presidente Petro señaló que tiene información de inteligencia, de la cual no hace ninguna precisión, sobre diálogos entre De la Espriella, sectores de la Procuraduría General de la Nación y la firma Thomas Greg & Sons.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella”, dijo Petro sin presentar sustento de lo que publicó en redes.

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Ante las declaraciones de Petro, la campaña de De la Espriella exigió la investigación para determinar si se estaba interceptando la candidatura. “Estas afirmaciones implican que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial”, por lo que exigieron “determinar si dichas conversaciones fueron obtenidas mediante interceptaciones y bajo qué condiciones”.

Atendiendo la solicitud, la Fiscalía revisó más de 13.000 archivos legales, pero de manera preliminar concluyó que no existe una interceptación legal al número telefónico del candidato.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha aclarado la fuente de información y tampoco ha compartido más detalles sobre el tema. Al respecto, De la Espriella advirtió: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Petro, no solo no te temo, sino que si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Challco Chima(64118)Hace 21 minutos
El bukele de temu
OPINION(76384)Hace 27 minutos
ESTE CANDIDATO ES UN PAYASO
RICARDO BOTERO(81050)Hace 39 minutos
Este payaso ya va por el mismo camino de decir mentiras a ver si calan como verdades. Menos mal que él mismo se desenmascara.
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