Aplazan por segunda vez la imputación contra Ricardo Roa porque no llegó a la audiencia

Desde que estallaron los escándalos en noviembre de 2024, Roa ha sido insistente en defender su inocencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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De nuevo fue aplazada la audiencia de imputación de cargos en contra de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales. La diligencia estaba programada para este 8 de abril, a las 9:00 de la mañana, ante el juzgado 38 de control de garantías de Bogotá. Sin embargo, el presidente de la estatal petrolera no se conectó a la audiencia que sería virtual.

La imputación en contra de Roa Barragán está relacionada con el caso de la campaña presidencial Petro Presidente, del año 2022, de la cual el ahora presidente de Ecopetrol fue gerente. La diligencia se programó por primera vez para el pasado 12 de marzo, pero ese día, después de más de una hora de espera, la defensa de Roa, liderada por el abogado Juan David León Quiroga, le pidió al juez de control de garantías un aplazamiento para prepararse.

Por este mismo expediente, el Consejo Nacional Electoral ya sancionó a Roa Barragán, al encontrar que a la campaña gerenciada por el ahora presidente de Ecopetrol entró más dinero del permitido por la ley y que hubo una megaoperación de pagos a testigos electorales y donaciones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO), que no fueron reportadas.

Tras la compulsa de copias por parte del CNE a la Fiscalía, el ente investigador busca determinar si, en realidad, el presidente de Ecopetrol habría ocultado el ingreso de COP 6.011 millones a la campaña electoral y si sus cuentas sobrepasaron o no los COP 5.355 millones. El caso está en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción y investigadores dicen que tienen información suficiente para llevar a Roa Barragán a los estrados judiciales.

La imputación en contra de Roa Barragán por la campaña presidencial de Petro se enmarca en las presiones de parte de distintos sectores para que deje la presidencia de Ecopetrol. Tanto así, que recientemente se conoció que Roa Barragán estará fuera de la empresa hasta el mes de junio, primero de vacaciones y luego en una licencia, mientras avanzan los dos procesos penales que la Fiscalía adelanta en su contra.

Además de caso de la campaña Petro Presidente, en los despachos del búnker reposa un segundo expediente que compromete de forma directa los intereses de Ecopetrol. Se trata de una investigación por la presunta responsabilidad de Roa Barragán en el delito de tráfico de influencias, relacionada con la compra de un lujoso apartamento en el sector del Parque Museo del Chicó, al norte de Bogotá.

Según la Fiscalía, Roa Barragán habría comprado en 2022 ese apartamento a un precio mucho menor de su verdadero valor comercial, en un negocio del cual habría sido intermediaro el expolicía Juan Guillermo Mancera. Este hombre, además, es el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, a la cual Ecopetrol, ya bajo la dirección de Roa Barragán, le entregó un jugoso negocio para operar un proyecto de regasificación en La Guajira.

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