Fiscalía no comparte la absolución del periodista Alberto Salcedo y apeló el fallo

El juez Diógenes Manchola Quintero dio a conocer la sentencia absolutoria a favor del periodista Alberto Salcedo Ramos, denunciado hace unos años por el delito de acto sexual violento. Aunque ya había anunciado la decisión en marzo de este año, en la mañana de este jueves 6 de junio el togado dejó en firme la absolución y publicó el documento con los argumentos de su fallo. Sin embargo, la Fiscalía no estuvo de acuerdo y apeló.

La posición del ente investigador fue respaldada por la representación de las víctimas del caso, Angie Castellanos y Alejandra Omaña, esta última conocida como Amaranta Hank. Así, el caso ahora será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. Sin mediar razón, el juez Manchola no autorizó la entrada de medios de comunicación a la audiencia programada para este jueves. No obstante, él mismo ya había dado pistas de los detalles de su decisión, que no escapó de la polémica.

Lo que él mismo comunicó en marzo pasado es que Salcedo Ramos debía quedar absuelto porque todavía había dudas de su responsabilidad en la investigación. Para llegar a esa decisión, el juez Manchola echó mano de varios argumentos que expertas en este tipo de casos aseguraron que son machistas. Por mencionar un par de ejemplos, el togado les restó credibilidad a las víctimas y cuestionó que las mujeres hayan denunciado “tarde”.

Además, explicó cómo, para él, se debe comportar una “verdadera víctima”; sostuvo que las mujeres son las únicas que sufren violencia sexual y no los hombres; e, incluso, insinuó que una trabajadora sexual, solo por el hecho de ofrecer sexo por dinero, no podría alegar que fue violada. La Fiscalía apeló, pues está segura que no hay dudas de la responsabilidad de Salcedo Ramos en este caso.

Según su investigación, entre 2011 y 2017 Alberto Salcedo Ramos “se aprovechó de la admiración que ambas estudiantes sentían por él para acosarlas sexualmente”. Durante el juicio en su contra, el ente investigador aseguró que Angie Castellanos habría sufrido acoso sexual en julio de 2011, cuando al parecer Salcedo Ramos la invitó a tomarse un café, que terminó en el apartamento del periodista.

“Una vez ingresaron a ese edificio donde él vive, subieron al ascensor y él la agarró y la besó a la fuerza, cosa que le sorprendió. Razón por la cual, manifiesta, quedó en estado de shock porque para ella él era molde, modelo y ejemplo”, señaló la Fiscalía. En el caso de Alejandra Omaña, la Fiscalía aseguró que en 2017, cuando trabajaba para Salcedo Ramos, él supuestamente la invitó a tomar cervezas.

En ese contexto, la Fiscalía aseguró que el periodista manipuló “sus partes íntimas, la besó a la fuerza, la cogió por las manos, la obligó a que le toque su miembro viril el cual percibió se encontraba en estado de erección, la sienta sobre él y ella sentía cómo restregaba su pene contra su vagina”. Para el juez Manchola, los relatos de las víctimas no fueron suficientemente creíbles y todo se trató de una situación en la que personas adultas consintieron un encuentro. Justamente lo que las mujeres han negado que sucedió.

