Fiscalía recibió denuncia por presuntos aportes de “Pipe Tuluá” a campaña de Petro en 2022

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía recibió una denuncia para que se investigue un audio atribuido a Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, en el que asegura que habría entregado dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Fuentes del ente acusador indicaron a El Espectador que la denuncia aún está pendiente de asignación formal.

En la grabación, revelada por la periodista Vicky Dávila, alias “Pipe Tuluá”, máximo jefe de la banda criminal La Inmaculada, afirma que los recursos habrían sido entregados a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, con destino a la campaña política. Como parte de la indagación preliminar, la Fiscalía realizará una revisión técnica del audio y avanzará en la recolección de declaraciones dentro del proceso.

Entre las diligencias anunciadas se contempla la recepción del testimonio de alias “Pipe Tuluá”, actualmente en Estados Unidos tras ser extraditado por cargos de narcotráfico el pasado 3 de enero, así como el de Juan Fernando Petro. Para ello, se espera acudir a mecanismos de cooperación judicial internacional que permitan tomar declaración al exjefe criminal desde EE. UU.

Tras la divulgación del audio, la Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes y pidió que, mediante cooperación con la justicia de Estados Unidos, se formalice una declaración de alias “Pipe Tuluá”.

“La Red de Veedurías solicita a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación para que una vez formalizado el trámite de extradición de Pipe Tuluá ante las autoridades judiciales norteamericanas, se cite para ampliar sus denuncias y sus quejas frente al Gobierno de Gustavo Petro, la campaña presidencial”, dijo el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Bustos sostuvo que el contenido de la grabación “sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió, y que las visitas a centros carcelarios durante la campaña presidencial habrían ido más allá de las intenciones de la paz total”. Además, se refirió a los señalamientos hechos en el audio sobre una supuesta intromisión en asuntos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y otras entidades públicas.

El abogado también pidió que se cite a declarar a Juan Fernando Petro por los hechos mencionados en la grabación. “Suma a lo anterior, la necesidad de que se cite de manera inmediata a Juan Fernando Petro para efectos de dar claridad sobre estos gravísimos hechos que afectan tanto la campaña presidencial del presidente Petro como la gestión presidencial y la correlación con el hermano del primer mandatario ya cuestionado por visitas a grupos ilegales en las cárceles colombianas”, afirmó Bustos.

La Red de Veedurías Ciudadanas también presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se adelanten las indagaciones correspondientes contra el propio presidente Gustavo Petro.

