Fracasó audiencia de conciliación entre presidente Petro y expresidente Pastrana

Gustavo Petro y Andrés Pastrana no llegaron a ningún acuerdo dentro del caso por injuria y calumnia en el que el Jefe de Estado demando al expresidente. Los dos políticos tuvieron cita hoy en la Fiscalía para tratar de conciliar y no alargar el pleito por las afirmaciones de Pastrana sobre supuestos relacionamientos del gobierno Petro con el narcotráfico, pero no hubo resultado positivo y se reprogramará una nueva diligencia.

En contexto: Petro sí va a la audiencia de conciliación con Pastrana en la Fiscalía

Desde la mañana de este martes, cuando los dos políticos llegaron al lugar, Pastrana habló con los medios de comunicación y dijo que su caso es histórico en Colombia, ya que “es la primera vez que un presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar y hacer oposición”.

Para el exmandatario del Partido Conservador está en juego la libertad de pensamiento, opinión y hacer oposición. “Mañana van a ser ustedes que publiquen algo en contra de la paz total”, le dijo Pastrana a los medios. Asimismo, sostuvo que su participación en la fallida audiencia tenía como objetivo defender la democracia, el derecho a la opinión y evitar la criminalización de estos.

Podría interesarle: “Es la primera vez que un presidente denuncia a un expresidente por opinar”: Pastrana

De acuerdo con lo dicho por el exmandatario, siempre ha expresado su punto de vista respaldado por pruebas y evidencias, las cuales no ha especificado, pero aseguró que serían presentadas en la diligencia.

Por su parte, Petro presentó la demanda por supuestos delitos de injuria y calumnia después de que, el 28 de noviembre pasado, Pastrana publicara en sus redes sociales: “La campaña y la presidencia de Gustavo Petro no son más que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo la apariencia de una farsa llamada paz total”.

Cuando decidió tomar vías legales, el jefe de Estado dijo: “Quiero dejar claro que estas acusaciones son completamente falsas. No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones, y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.