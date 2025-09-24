Fue rescatada del secuestro la madre de la exalcaldesa de Pore (Casanare)

Senobia Tibaduiza fue llevada a las instalaciones de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, donde recibió atención médica antes de reencontrarse con su familia. Foto: Ejército

El Ejército Nacional rescató a Senobia Tibaduiza, madre de la exalcaldesa de Pore (Casanare), quien había sido secuestrada el pasado 23 de septiembre. Según la información preliminar, la mujer fue raptada en zona rural del municipio por hombres armados que irrumpieron en su vivienda.

Las autoridades señalaron que Senobia Tibaduiza fue sacada a la fuerza y llevada a una zona montañosa. Horas más tarde, sus familiares informaron lo ocurrido al Gaula Militar de Casanare y al CTI de la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, los secuestradores exigían $250 millones a cambio de la liberación de la mujer. El Ejército confirmó que, durante las investigaciones, fueron capturados dos de los presuntos responsables, cuando se movilizaban por la vía que comunica a Yopal con Villavicencio.

Gracias a esas captura, las tropas pudieron establecer la ubicación de la víctima. Con un trabajo de infiltración en la zona, los hombres del Gaula ingresaron a una casa abandonada situada en el área montañosa entre los municipios de Pore y Paz de Ariporo.

En el lugar, según informaron las autoridades, fueron sometidos tres hombres y se rescató a la mujer, quien fue trasladada a las instalaciones de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional. Allí recibió atención médica antes de reencontrarse con su familia.

El Ejército señaló que los cinco capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

