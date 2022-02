Fuerza Aérea pide investigar a padre de militar que murió tras caer de helicóptero

Los dos militares murieron durante una demostración aérea de la Fuerza Aérea Colombiana durante el desfile de silleteros en la capital antioqueña. / Tomada de video.

Dos años y medio después de que dos suboficiales de la Fuerza Aérea murieran tras caer de un helicóptero en una demostración en la Feria de las Flores de Medellín, aún no hay conclusiones en las pesquisas. A pesar de que todavía no se conocen públicamente las causas del siniestro y las familias siguen sin tener acceso a la verdad, el comandante de esta entidad castrense le pidió a la Fiscalía investigar al padre de uno de los militares muertos.

(Lea también: “Fue un homicidio”: familiares de militar que murió en muestra de FAC en Medellín)

En una carta abierta, el general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, le pidió a la Fiscalía “adelantar las acciones legales a que haya lugar contra el señor Jesús Mosquera por su pronunciamiento abiertamente público y sin fundamento”. Se trata del padre del técnico subjefe Jesús Lacides Mosquera López, quien falleció junto a su compañero, el técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte el 11 de agosto de 2019 tras lanzarse al vacío desde un helicóptero ondeando la bandera de Colombia en Medellín.

El padre de Mosquera dio una entrevista el 12 de febrero en W Radio en la que aseguró, como han dicho anteriormente otros miembros de su familia, que la muerte del suboficial no habría sido un accidente, sino un asesinato. El hombre sugirió que algún uniformado de la Fuerza Aérea cortó la soga de la que se lanzaría Mosquera o violó algún protocolo al instalarla, pues, al parecer, su hijo venía denunciando posibles hechos de corrupción en la Base Aérea Arturo Lema, en Rionegro, sede del Comando Aéreo de Combate N°5.

(Lea también: Dos militares murieron al caer de un helicóptero durante desfile de Medellín)

El general Rueda escribió en una carta abierta al director de W Radio, Julio Sánchez Cristo: “Insto al señor Jesús Mosquera a denunciar ante las autoridades competentes los casos de corrupción que anunció, porque hasta ahora no conozco las irregularidades a los cuales se refiere”. Y añadió: “no puedo aceptar que un ciudadano, sin evidencias conocidas y violando principios fundamentales, bajo los cuales nosotros, los militares, estamos cobijados también como ciudadanos, se refiera a los miembros de nuestra Institución como ‘asesinos’”.

El comandante de la Fuerza Aérea aseguró que la entidad ha colaborado con las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Justicia Penal Militar para establecer qué llevó a la muerte de los suboficiales Mosquera y Gamboa. A su vez, dijo que al interior de la fuerza iniciaron su propia investigación y que desde hace un buen tiempo tienen establecidas, al menos parcialmente, las razones del siniestro. Sin embargo, agregó: “Simplemente no me es posible hacer público el resultado, como quiera que lo correcto es cumplir y hacer cumplir las normas relacionadas con la reserva legal del caso”.

El general Rueda lamentó lo lento que ha avanzado este proceso: “una de mis frustraciones con respecto a este caso ha sido el no haber podido responder a los colombianos, dentro de los 15 días siguientes al accidente, la causa del mismo, tal como lo había anunciado”. No obstante, dijo que su condición de militares no significaba que fueran a renunciar a derechos fundamentales como la honra y el buen nombre, por lo que rechazan con toda la fuerza lo dicho por el padre el suboficial Mosquera y piden que se investigue.

Esta es la carta completa:

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.