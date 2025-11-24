Fuerzas Militares investigan la probable filtración de información a disidencias de alias “Calarcá”

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el almirante Cubides indicó que el Ejército Nacional de Colombia adelantará las respectivas investigaciones. Foto: EFE - Carlos Ortega

El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, se pronunció este lunes 24 de noviembre sobre los señalamientos sobre un funcionario del Ejército y otro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes supuestamente habrían entregado información secreta a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.

A través de su cuenta de X, el almirante Cubides indicó que “en aras de aportar al esclarecimiento de los hechos, se dispuso al Ejército Nacional de Colombia adelantar las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes”.

Frente a las denuncias realizadas por un medio de comunión nacional, desde las @FuerzasMilCol en el marco del principio de colaboración armónica, de acuerdo el artículo 113 de la Constitución Nacional y en aras de aportar al esclarecimiento de los hechos, se dispuso al… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 24, 2025

Cubides agregó que: “como Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, ratifico nuestra política de cero tolerancia a la ilegalidad y rechazamos toda conducta que se aparte de la Constitución, la ley y los valores institucionales que nos distinguen ante el país”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que desde esa cartera se abrirá una investigación con la que pretende aclarar qué funcionarios públicos estarían atrás de esa alianza criminal. “Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”, aseveró.

Las denuncias fueron publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en la noche del pasado 23 de noviembre. La información habría sido encontrada tras el análisis a los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).

En estos chats, cartas, fotos, correos y documentos internos se habría identificado que el general (r) Juan Manuel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal, y Wilmar Mejía, funcionario del DNI, habrían propuesto a las disidencias crear una empresa de seguridad aparentemente legal, que permitiría al grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permiso.

Además, según el informe, uno de los archivos mostraría conversaciones entre alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”, otro de los líderes de las disidencias de las FARC y actualmente blanco de operaciones militares.

En las conversaciones, quien se cree que es “Iván Mordisco” se refiere a supuestas pruebas que tendría en su poder sobre la financiación de la campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

