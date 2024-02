Galeón San José: billonaria demanda de cazatesoros se definirá en juicio

Fotografía cedida por la Armada Nacional de Colombia que muestra los hallazgos encontrados durante la búsqueda de los restos del galeón San José sumergidos en el Mar Caribe colombiano. Foto: Armada Nacional de Colombia/EFE - Armada Nacional de Colombia

Colombia acaba de quedar comprometida, oficialmente, en un juicio contra el cazatesoros estadounidense Sea Search Armada, el cual el año pasado demandó a Colombia por US10.000 millones (alrededor de $40 billones), reclamando derechos sobre el descubrimiento y los tesoros del Galeón San José. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) había intentado tumbar la demanda en una etapa temprana, pero la solicitud fue negada por la Corte Permanente de Arbitraje.

Así las cosas, a partir de este momento inicia el litigio arbitral entre Colombia y Sea Search Armada, un inversionista que reclama derechos basándose en el TLC con Estados Unidos y un presunto descubrimiento de las coordenadas del Galeón en 1982, en algún punto cercano a las islas del Rosario en Cartagena. En un primer intento, la Andje peleó que a Corte Permanente de Arbitraje no era el escenario para dirimir este pleito, no obstante, no le dieron la razón.

La noticia fue entregada por la directora encargada de la Andje, Paula Robledo, en el Simposio Internacional “Perspectivas y desafíos en la investigación del hallazgo del Galeón San José”, en Cartagena. “Me corresponde intervenir para darles un mensaje muy claro y transparente. El litigio arbitral con Sea Search Armada por los derechos patrimoniales del Galeón San José acaba de iniciar formalmente”

Y agregó: “He querido aprovechar este espacio para hablarles de una amenaza real y latente que enfrentamos todos como Estado. Una amenaza jurídica. El camino de la defensa de nuestro Galeón San José no será un camino fácil. Sea Search armada reclama US$10.000 millones, correspondiente a lo que ellos llaman el 50% del Galeón San José. Y hago hincapié en lo que ellos llaman, porque no es el tesoro del galeón, es nuestro patrimonio cultural”.

Colombia, en su momento, había planteado unas objeciones jurisdiccionales y, en un par de audiencias, desarrolladas en la Cámara de Comercio de Bogotá, puso de presente sus razones: para empezar, que Sea Search Armada nunca habría realizado una inversión en Colombia en los términos exigidos en el TLC. Además, que las vulneraciones planteadas por el cazatesoros no ocurrieron cuando el tratado existía, pues entró a regir recién en 2012, entre otras.

A partir de ahora, la Corte Permanente de Arbitraje conocerá las pruebas con las que Sea Search Armada atacará a Colombia y con las que este país se defenderá. El cazatesoros espera que el tribunal le reconozca que es el verdadero descubridor de lo que, para muchos expertos, es el proyecto arqueológico más valioso de tiempos recientes. Y exige tal cantidad de dinero, pues asegura haberse visto vulnerado en sus derechos como inversionista, por una supuesta expropiación ilegal.

Entre las pruebas de Sea Search Armada está un fallo de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, la cual ese año dictaminó que quien encuentra un tesoro arqueológico, tiene el derecho a quedarse con un porcentaje. En el caso en concreto, con hasta el 50% de todas las monedas de oro, vajillas, cañones y demás tesoros del Galeón San José que yacen en el fondo del mar, desde 1708.

En las audiencias en la Cámara de Comercio, de diciembre pasado, la Andje planteó que en ningún momento se le reconoció a Gloca Morra Company (predecesora de Sea Search Armada) un derecho económico sobre el galeón. Se remontan a los ochenta, cuando esta compañía solicitó a la Dirección General Marítima (Dimar), permiso para explorar con fines investigativos las aguas de la Costa Caribe, haciendo énfasis en que estos nunca especificaron que se encontraban particularmente en búsqueda del Galeón.

En un informe confidencial de la compañía del año 1982, confirmaron que habían encontrado naufragios, sin nombrar al San José directamente. El Estado, entonces, argumentó que era poco probable que un hallazgo de tal importancia no fuera mencionado con nombre propio. Posteriormente, en 1994, el Estado firmó un contrato con la empresa Columbus Exploration para buscar el Galeón en las coordenadas citadas por la empresa Gloca Morra. Según la defensa del Estado, esta área es bastante amplia, pues equivaldría a 18 veces Cartagena o una vez Nueva York. Finalmente, ese año se anunció que no se encontró el naufragio en cuestión en la zona, aclarando que estudiaron una zona más amplia que la descrita en el informe confidencial para evitar errores.

Si bien el Estado reconoció que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 2007, le concedió a la compañía el 50% de los derechos sobre los tesoros encontrados, entre estos nunca se especificó que estuviera el Galeón San José. Además, la defensa del Estado hizo énfasis en que los monumentos históricos y arqueológicos no pueden ser considerados como tesoros para reclamar derechos sobre ellos. Afirmaron que al cazatesoros nunca se le otorgó derechos sobre lo que Colombia considera patrimonio cultural sumergido, un término que blinda a este tipo de bienes de cualquier actividad económica.

