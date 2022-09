General (r) Iván Ramírez reconoció que se reunió con Salvatore Mancuso

General (r) Iván Ramírez Quintero, procesado también por la retoma del Ejército al Palacio de Justicia. Foto: JEP

El general en retiro Iván Ramírez, director de inteligencia del Ejército en los años 80 y 90 ya perdió la cuenta de las veces que ha sido cuestionado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la victimización que sufrieron simpatizantes de la Unión Patriótica y que culminó en el exterminio del partido político que le hacia oposición al gobierno de turno.

Aunque el oficial ya había hablado tiempo atrás ante la justicia transicional sobre los registros que les hacían a los miembros de organizaciones de derechos humanos, campesinos, opositores o de izquierda, el delegado del Ministerio Público volvió a ahondar en el tema y esta vez el oficial entregó más detalles.

Dijo que la recolección de información se hacia a través de fuentes humanas y que en muchas ocasiones no volvían a saber de ese registro. “Se hacia registro de particulares vinculadas con la subversión armada o aspectos de liderazgo, pero era solo registro. Se registraba como miembro auxiliador a un grupo armado. El registro era manual y se ponía información sobre quien asistió a una reunión e incitó. Ese registro podía servir como base para contrastar con otras informaciones que llegaran. Por ejemplo, paros armados, movimientos, ceses para la economía del país”, dijo el oficial.

De otro lado, el delegado del Ministerio Público indagó sobre si conocía o había hablado con una serie de personas, entre ellos, exparamilitares de la talla de Salvatore Mancuso. El oficial no negó que tuvo encuentros esporádicos con el hoy extraditado y condenado por narcotráfico y delitos de lesa humanidad.

“A Mancuso lo vine a conocer en una reunión que se celebró en la Brigada 11. En la Brigada 11 se celebró una reunión con unas Convivir. Cuando salí del comando de la brigada del general Manosalva, afuera estaba Mancuso. entonces el me saludó: general Ramírez ¿cómo está? Usted qué hace por aquí -yo me acuerdo. Me dijo es que tengo una cita con el general Manosalva, pero yo lo vi normal y la otra vez que lo vi, siendo comandante de División en Montería fue cuando llegó Mancuso ahí almorzar con otras personas, se pasó ahí y nos saludó, se sentó y habló con todos nosotros tres minutos y se fue”

Esta no es la primera vez que el general Ramírez rinde versión ante la JEP. El oficial fue llamado ante ls estrados y a rendir verdad porque es uno de los oficiales de inteligencia con mayor recorrido en el Ejército y conoce de cerca la Unidad de Inteligencia desde donde se dice se “perfilaron” a miembros de la UP y otras organizaciones. Además, los periodos en los que hizo parte de esa unidad militar coinciden con eventos traumáticos en la historia de Colombia, como la retoma del Palacio de Justicia (1985) y la persecución a la UP (a partir de 1985), casos por los cuales tiene procesos en contra en la jurisdicción de paz.

