Glifosato: Lo que viene es el cumplimiento del fallo, dicen expertos Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“El glifosato no se debe usar en Colombia”, así lo aseguró Arnoby Zapata, miembro del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quien presentó de manera conjunta con otras organizaciones de derechos humanos y ambientales, cuatro acciones de tutela que falló la Corte Constitucional a su favor. El alto tribunal, este miércoles, les dio la razón aduciendo que, a las comunidades donde el Gobierno pretende implementar el uso del glifosato, se les debe garantizar la consulta previa con el fin de que puedan advertir sobre los riesgos del uso del químico en sus territorios.

Zapata, quien celebró la decisión del alto tribunal, no solo de concederles una consulta previa, sino de dejar sin efectos el Plan Ambiental que creó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el uso del herbicida, en diálogo con El Espectador reiteró que el Estado debe entender que la solución para erradicar los cultivos ilícitos no es por medio de químicos sino implementando el Acuerdo de Paz firmado en Cuba, que dejó claro en uno de sus puntos que la erradicación debía hacerse a través de sustitución voluntaria. “Creemos que asperjando con veneno en el territorio no es una solución definitiva”, aseguró.

El tutelante resaltó que “hoy que la Corte Constitucional nos dio la razón y que la recibimos con mucho agrado también recordamos que, más allá de que se hiciera un escenario de socialización, era hacer una consulta previa y que los resultados se tenga en cuenta de manera oficial. El Estado hizo unas socializaciones pero no preguntaron si estaban de acuerdo o no con el uso de ese veneno”, explicó y añadió que la importancia de la consulta previa es conocer la posición de la gente que se encuentra en los territorios y a quienes el Gobierno pretende obligar a que reciban el químico como parte de una solución en su lucha contra las drogas.

Zapata resaltó que la decisión de la Corte es apenas uno de los tantos pasos que deben recorrer para que el Gobierno desista de implementar el uso del químico en el país, por ello, no descartó que seguirán insistiendo en que se implemente el Acuerdo de Paz que avaló la Corte y que deja claro que la lucha frontal contra las drogas en los territorios se debe hacer desde la sustitución de los cultivos. El miembro de Coccam resaltó que la mayoría de las comunidades están dispuestas a avanzar con esa iniciativa.

Por otro lado, desde Ilex Acción Jurídica, en cabeza de Dayana Blanco, también celebraron la decisión de la Corte y consideraron que lo que viene ahora es la implementación y materialización de las órdenes impartidas en el fallo que firmó la magistrada Cristina Pardo. “Estamos recibiendo con agrado el fallo de la Corte. La sentencia nos da la razón a nosotros como intervinientes así como a los tutelantes. Esta decisión le da un espaldarazo a la garantía de los derechos fundamentales, a gozar de un medioambiente sano y el derecho a la salud”, resaltó Blanco.

Para la delegada, el fallo de la Corte pone un precedente en la sociedad debido a la importancia que se les debe dar a las comunidades y el uso del químico en el país. A su juicio, la decisión es un espaldarazo para los territorios que durante varios han luchado por no tener el químico entre su cotidianidad. “(Los tutelantes) deben estar atentos. Esto es un bálsamo, lo que deben revisar es el posfallo como lo van a tomar y a materializar las entidades accionadas. Deben garantizar la participación de la consulta previa y garantizar que la visión del mundo de las comunidades sea tenida en cuenta por el Estado”, expuso Blanco.

Desde el Colectivo de Abogados José Alvear, quienes también fungieron como tutelantes, celebraron la decisión de la Corte y aclararon que la sentencia reconoce que las audiencias virtuales para abordar el uso del químico en el territorio no son el medio idóneo para garantizar la participación de todas las comunidades, debido a que este es un privilegió limitado puesto que no todos cuenta con medios tecnológicos para conectarse y exponer los riesgos a los que se enfrentan en caso de implementar el uso del químico.

