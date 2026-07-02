Mindefensa dice que audios sobre Clan del Golfo corresponderían a hechos de 2022

Pedro Sánchez se pronunció a través de su cuenta en X y señaló que los hechos a los que hacen referencia las grabaciones habrían ocurrido en 2022, cuando el ministro de Defensa era Iván Velásquez Gómez. Foto: Archivo Particular

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Continúa la controversia por los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos acuerdos entre exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, en el marco de la política de paz total.

A través de su cuenta en X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que los hechos a los que hacen referencia las grabaciones habrían ocurrido en 2022, cuando el ministro de Defensa era Iván Velásquez Gómez.

En su pronunciamiento, el ministro Sánchez señaló que el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien aparecería en los audios ofreciendo al grupo armado beneficios como frenar los bombardeos, desescalar las operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia, ejerció ese cargo entre agosto de 2022 y noviembre de 2023. Agregó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz estaba adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y no al Ministerio de Defensa Nacional.

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En ese sentido, el jefe de la cartera señaló que, en caso de que los audios atribuidos a Danilo Rueda sean auténticos, corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes establecer su alcance jurídico y determinar las responsabilidades penales o disciplinarias a que haya lugar. Asimismo, Pedro Sánchez afirmó que las explicaciones sobre las actuaciones del Ministerio de Defensa frente a estos hechos “le corresponden a quienes ejercían las responsabilidades institucionales durante ese periodo, incluido quien se desempeñaba como ministro de Defensa Nacional”.

En el pronunciamiento del ministro Sánchez también se lee: “Confío plenamente en que la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes adelantarán una investigación rigurosa, objetiva e independiente, que permita esclarecer los hechos, aplicar justicia y proteger tanto la verdad como la honra de quienes hayan podido resultar afectados”. Además, aseguró que el Ministerio de Defensa está dispuesto a facilitar, con la mayor prontitud y diligencia posible, toda la información que requieran las autoridades para esclarecer los hechos.

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Los audios revelados por Noticias Caracol

El 24 de junio, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló unos audios sobre presuntos acuerdos entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo. En esas grabaciones, el exfuncionario habría ofrecido a ese grupo armado beneficios como frenar los bombardeos, desescalar las operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia.

Según Noticias Caracol, en septiembre de 2022 Danilo Rueda le habría ofrecido a uno de los jefes del Clan del Golfo, identificado con el alias de “Jerónimo”, suspender los ataques armados, así como propiciar la salida de altos mandos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia, a cambio de iniciar diálogos con esa organización criminal.

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Tras hacerse públicos estos señalamientos, la Procuraduría General de la Nación abrió, el pasado 26 de junio, una indagación previa contra varios exfuncionarios por la presunta negociación con el Clan del Golfo en el marco de la política de paz total. En concreto, la investigación involucra al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y al exsubdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía.

Además, la Procuraduría solicitó escuchar las declaraciones del general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. En declaraciones a medios de comunicación, el exfuncionario aseguró que durante el período en el que ejerció el cargo recibió diferentes llamadas de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia. Según su testimonio, en esas comunicaciones se cuestionaban procedimientos policiales contra grupos armados que, supuestamente, interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

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Por su parte, el excomisionado Danilo Rueda se pronunció a través de un comunicado, en el que aseguró que el informe periodístico no incluyó su versión de los hechos y denunció amenazas y estigmatizaciones. “Ante la furia desatada en redes a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión, se me ha estigmatizado y se me ha amenazado”, escribió.

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