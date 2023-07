Gobierno activa mecanismos para que Salvatore Mancuso sea extraditado a Colombia Foto: El Espectador

Por medio de un comunicado, la oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que el Gobierno activará todos los mecanismos necesarios para que el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso sea extraditado a Colombia. La noticia se conoce días después de que el presidente Gustavo Petro, lo nombró como gestor de paz.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia activarán los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia. El Gobierno nacional también adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los exmiembros de las AUC que eventualmente sean designados como gestores de paz”, dice el comunicado emitido por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El pasado 23 de julio, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció que Mancuso será nombrado como gestor de paz. “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, informó el jefe de Estado a través de Twitter.

La decisión del gobierno fue agradecida por Mancuso, quien aseguró que recibió la decisión, “con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido”.

La designación del presidente revivió el debate sobre si Mancuso regresaría a Colombia o la justicia estadounidense autorizaría su envío a Italia. Es de recordar que luego de cumplir la condena por narcotráfico por la que fue extraditado en 2008 a suelo estadounidense, el excomandante de las extintas autodefensas quedó en una especie de limbo, pues en Colombia no se le podía, según él, garantizar su seguridad y tampoco se le autorizaba irse a Italia, país con el que tiene relación.

Por ahora Mancuso permanece en el Centro de Detención Stewart, ubicado en Lumpkim (Georgia), pendiente, junto a sus abogados, de que las autoridades de Estados Unidos le resuelvan su situación migratoria. El gobierno aclaró también que esta designación de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las AUC, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran.

