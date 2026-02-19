Publicidad

Home

Judicial

Gobierno desplegará 47.592 uniformados para garantizar seguridad en elecciones de 2026

De los 47.592 integrantes de la fuerza pública que serán desplegados, 42.514 pertenecen a la Policía Nacional, 3.989 al Ejército Nacional y 1.089 a la Armada de Colombia. Estas medidas serán adoptadas en el marco del Plan Democracia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
19 de febrero de 2026 - 04:01 p. m.
Estas medidas serán adoptadas en el marco del Plan Democracia.
Estas medidas serán adoptadas en el marco del Plan Democracia.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El viceministro de Política de Defensa y Seguridad, Andrés Baquero, presentó ante el Consejo Gremial las medidas adoptadas por el sector Defensa para garantizar la seguridad del proceso electoral, en el marco del Plan Democracia. El Gobierno realizará el despliegue de 47.592 hombres y mujeres de la fuerza pública: 42.514 de la Policía Nacional, 3.989 del Ejército Nacional y 1.089 uniformados de la Armada de Colombia.

En la reunión, en la que participaron 34 representantes de los sectores empresariales del país, el viceministro señaló que el reto “consiste en asegurar la protección de 13.493 puestos de votación, lo que representa un incremento de 1.229 frente a las elecciones de 2022”.

Vínculos relacionados

Oficial resultó herido en medio de ataque a vehículo tipo TITAN del Ejército en Arauca
Corte Suprema condena a exmagistrado por recibir carros y bienes a cambio de fallos
Ofrecen recompensa de hasta COP 50 millones por información sobre delitos electorales

Temas relacionados: Ofrecen recompensa de hasta COP 50 millones por información sobre delitos electorales

Asimismo, Baquero indicó que, de esos puestos de votación, 6.011 se ubican en zonas urbanas y 7.482 en zonas rurales, “muchas de ellas en áreas dispersas o de mayor complejidad, lo que exige una planeación diferenciada y una presencia institucional permanente”.

El viceministro también afirmó que la fuerza pública ya está implementando diferentes estrategias para atender las amenazas registradas y minimizar los riesgos para los votantes, los jurados, el material electoral y los funcionarios encargados de las elecciones.

Lea: Oficial resultó herido en medio de ataque a vehículo tipo TITAN del Ejército en Arauca

“El enfoque del Sector Defensa ha estado orientado a la anticipación de riesgos, la planificación oportuna y la acción coordinada, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de las campañas, de las jornadas electorales y del ejercicio pleno de la participación democrática”, señaló.

Baquero también se refirió a las cuatro líneas de acción del Plan Democracia, enfocadas en el acompañamiento de las actividades de campaña y en garantizar la seguridad en cada uno de los puestos de votación.

Le puede interesar: Corte Suprema condena a exmagistrado por recibir carros y bienes a cambio de fallos

“Reiteramos nuestra disposición para seguir garantizando condiciones de seguridad, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener un diálogo abierto, transparente y permanente con los gremios, antes, durante y después de las elecciones de 2026”, aseguró el viceministro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Plan Democracia

Política de Defensa y Seguridad

Viceministro

Andres Baquero

Despliegue de soldados

Elecciones 2026

8 de marzo

Fuerza pública

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.